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La diputada nacional por Unión por la Patria, Sabrina Selva, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos luego de que el miércoles pasado fracasara por falta de quórum la sesión en la Cámara de Diputados donde el Gobierno Nacional buscaba tratar la denominada Ley Malvinas.

La iniciativa oficialista fue impulsada con el argumento de frenar la explotación petrolera ilegal en el yacimiento Sea Lion, en un escenario donde además se aguarda la definición del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, instancia que ya cuenta con fechas estipuladas para emitir su veredicto.

Durante la entrevista, expuso los argumentos de su bloque para no habilitar el debate y cuestionó tanto el contenido de la norma como las negociaciones parlamentarias previas. La postura de su espacio responde al análisis integral del articulado presentado por el Poder Ejecutivo: “Utilizaron las Malvinas para esconder detrás de ese proyecto de ley mucho que no tiene nada que ver sobre el ejercicio de soberanía sobre nuestras islas: un caballo de Troya que en realidad lo que esconde es reformas muy profundas en materia de seguridad interior, inteligencia y control social, que es la línea que viene teniendo el Gobierno Nacional en ese sentido”.

En relación con el contenido específico sobre la cuestión insular, solo el título primero aborda el tema y sufrió cambios introducidos antes de llegar al recinto. “Incluso lo que terminaron llevando a la sesión no era el proyecto original que presentó el gobierno, que construyó un relato diciendo que querían endurecer las sanciones a las empresas que explotaban los recursos sobre nuestras Islas Malvinas, porque de una noche a la mañana ese dictamen, tras llamados que se recibieron y presiones de Estados Unidos, tuvo un retroceso en materia de sanciones porque retiraron las sanciones a los fondos de inversión del Título Primero”, afirmó.

La Cámara de Diputados de la Nación no dio quórum para la sesión convocada.

Asimismo, advirtió sobre otro mecanismo incluido en el texto oficial: “Persiste en ese título algo que a nosotros nos preocupa muchísimo que es el denominado régimen de desistimiento, que en principio también tergiversa el reclamo histórico de la Argentina ante el Reino Unido sobre la soberanía de las islas porque confunde el ejercicio de la soberanía con un régimen punitivo y además es como un blanqueo, porque lo que habilita ese régimen es que aquellas empresas que cometieron omisiones que están previstas por ley para poder explotar nuestros recursos y que tienen sanciones se les puedan perdonar esas sanciones si de golpe deciden venir a invertir a la Argentina”.

En ese sentido, vinculó la iniciativa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Le tienen que entregar básicamente con esta ley a empresas estadounidenses el perdón de sanciones y paralelamente le dan el régimen con beneficios impositivos a 30 años para que vengan a invertir acá, con condiciones que no tiene ni una pyme en toda la Argentina”, cuestionó.

Por esos motivos, fundamentó el rechazo de su bancada a habilitar la discusión en esos términos: “Decidimos no dar quórum y pensamos que hay que rechazar este proyecto porque creemos que hay que discutir el endurecimiento de sanciones a empresas que explotan ilegalmente recursos sobre las islas, pero de manera seria y profunda, incluyendo a los fondos de inversión y separando el debate de las reformas en materia de seguridad interior, inteligencia y control social“.

Negociaciones políticas

Consultada sobre los motivos por los cuales el oficialismo no alcanzó el número necesario para iniciar la sesión a pesar de haber logrado dictamen previamente, Selva atribuyó la caída del debate a disputas internas entre el Ejecutivo y los bloques dialoguistas. “Lamentablemente la falta de acuerdo no se debió a la ley respecto a Malvinas; hay otras negociaciones que vienen teniendo los aliados al gobierno, sobre todo los gobernadores, respecto a otros temas que están todavía mucho más alejados de la agenda que nos demanda la sociedad que discutamos. La sesión se cayó porque hubo un sector de los aliados que están negociando con el gobierno y no logrando consenso, por ejemplo, respecto a los cargos en el Consejo de la Magistratura“, señaló.

Las conversaciones paralelas incluyen otras iniciativas en trámite legislativo y recursos presupuestarios. “Yo me he quejado muchas veces de que hay gobernadores que ceden ante extorsiones del oficialismo y del Poder Ejecutivo Nacional por los famosos ATN, que son esos recursos de libre discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo en el presupuesto que constantemente los utiliza antes o después de una sesión”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la contradicción en el comportamiento parlamentario de los bloques aliados: “Los sectores que el día miércoles no dieron quórum son los sectores que le garantizaron el dictamen al oficialismo para ir a la sesión; por eso afirmo que la discusión no era por la ley de soberanía, sino por otras negociaciones que están pendientes de resolución con el Poder Ejecutivo, que no es solo Consejo de la Magistratura: se está discutiendo también la reforma política y la ley de biocombustibles, donde hay sobre todo provincias del norte de la Argentina que están muy preocupadas por el avance o no de esa ley”, detalló.

La tapa del diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre con el anuncio de Javier Milei.

Agenda parlamentaria

Respecto al tratamiento que debería recibir una norma sobre las islas, el reclamo demanda acuerdos amplios. “Nuestro planteo es que esta ley debiera haber sido una ley que saliera con el consenso de todo el arco político porque el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas es una causa nacional; acá no hay diferencias partidarias que debieran sobrevolar ni siquiera la discusión. El problema es que el gobierno utilizó esta causa, que es una causa de todos los argentinos y argentinas, para traernos un proyecto de ley que no tiene nada que ver con el ejercicio de la soberanía sobre las Malvinas”, expresó.

Además, cuestionó las declaraciones previas del presidente sobre Margaret Thatcher y la autodeterminación de los habitantes de las islas, así como las críticas oficiales dirigidas hacia los diputados que no dieron quórum. “No hay un solo artículo de esta ley que defienda la soberanía sobre las Malvinas, entonces nosotros vamos a insistir en tratar de evidenciar frente a la sociedad que se esconde detrás de este proyecto de ley”, aseguró.

Finalmente, planteó las prioridades que su bloque buscará impulsar en las próximas sesiones del Congreso, con foco en el Presupuesto Nacional. “Eso debiera ser lo más importante que tendríamos que estar discutiendo, que es básicamente cómo se va a gastar la plata de todos los argentinos y argentinas de cara al año que viene y de cara a un proceso electoral. Nosotros queremos plasmar en ese presupuesto prioridades que para nosotros son las personas con discapacidad y los jubilados“, afirmó.

En ese marco, mencionó la situación de las prestaciones de PAMI y el impacto del costo de vida en los adultos mayores, y concluyó destacando la reciente aprobación legislativa en materia de discapacidad: “Ayer se sancionó la ley de discapacidad que construimos con mucho consenso cuando vimos que no teníamos los votos para avanzar en la emergencia”.