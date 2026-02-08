Argentina puso en marcha su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con un debut positivo y cargado de simbolismo. La protagonista de la primera jornada fue Nicole Begué, quien a los 19 años tuvo su estreno olímpico en el descenso femenino de esquí alpino y finalizó en el puesto 30, marcando un comienzo alentador para la delegación nacional. La jornada también contó con presencia argentina en esquí de fondo, con las actuaciones de Franco Dal Farra y Mateo Sauma.

La actividad del equipo argentino comenzó este domingo en una prueba exigente, tanto por las condiciones del trazado como por el alto nivel de las competidoras. Begué completó el recorrido con un tiempo de 1:44.73, quedando a 8.63 segundos de la ganadora, la estadounidense Breezy Johnson. El podio lo completaron la alemana Emma Aicher y la italiana Sofia Goggia.

Un estreno olímpico marcado por la emoción y un hecho impactante

El debut de Nicole Begué estuvo enmarcado por un momento dramático que sacudió la competencia. La histórica esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, quien había decidido competir pese a haberse roto el ligamento cruzado una semana antes, sufrió una dura caída en los primeros tramos del descenso luego de que uno de sus bastones se enganchara con una de las puertas.

Vonn debió ser retirada en camilla y trasladada en helicóptero, en una de las imágenes más impactantes de la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Quién es Nicole Begué, la joven promesa del esquí alpino argentino

El debut de Begué en Milano-Cortina tuvo una fuerte carga simbólica. Nicole Begué nació en Miami, es hija del ex esquiador olímpico argentino Gastón Begué y nieta de Juan Carlos Begué, uno de los fundadores del Cerro Castor, el centro de esquí más austral del mundo y uno de los más importantes del país.

¡Argentina y Chile, unidos! En el descenso femenino de esquí alpino, la chilena Matilde Schwencke finalizó 27ª con un tiempo de 1:43.31, mientras que la argentina Nicole Begué se ubicó 30ª con 1:44.73, destacando la presencia sudamericana en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Aunque nació en Estados Unidos y representó a ese país en sus primeros años deportivos, la joven decidió competir con la bandera argentina en su estreno olímpico. “Arranqué con el esquí porque toda mi familia está en el mundo de la nieve. Desde muy chica ya me llevaba papá en la mochila”, contó Begué en diálogo con la agencia EFE.

Nicole creció esquiando en los cerros de la Patagonia y actualmente divide su vida deportiva entre Argentina y Europa. A los dos años se subió por primera vez a los esquíes, siempre acompañada por su padre, quien representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville 1992 y Lillehammer 1994.

A los cinco años regresó a Estados Unidos por motivos familiares, aunque continuó viajando cada invierno a Argentina. A los diez años comenzó a realizar doble temporada, alternando entre el invierno sudamericano y las montañas de Vail, Colorado, una experiencia clave en su desarrollo deportivo.

“Creo que me di cuenta que me quería dedicar a esto cuando empecé a hacer la doble temporada. Mis padres hicieron un esfuerzo enorme para acompañarme”, recordó.

En 2024, Begué participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Gangwon, donde compitió para Estados Unidos y logró destacarse con un sexto puesto en el supergigante y un 12° lugar en la combinada. Sin embargo, su fuerte vínculo con Argentina y la dificultad de ingresar al equipo estadounidense influyeron en su decisión de cambiar de federación para Milano-Cortina 2026.

En diciembre pasado, ya había tenido su estreno oficial con la celeste y blanca en el Campeonato Mundial de Esquí Alpino de Saint Moritz, donde finalizó 55ª.

Dal Farra y Sauma representaron a Argentina en el esquí de fondo

La jornada inaugural también tuvo presencia argentina en el esquí de fondo. En la prueba de esquiatlón 10 km + 10 km, Franco Dal Farra finalizó en el puesto 61, con un tiempo de 53:48.3, a 7:37.3 del ganador, el noruego Johannes Klaebo, quien confirmó los pronósticos y se consagró campeón olímpico.

Franco del Farra

Por su parte, Mateo Sauma compitió hasta el kilómetro 11,8, momento en el que recibió una vuelta de ventaja (LAP), al ser alcanzado por el líder de la carrera. Por este motivo, no figura con tiempo final en la clasificación oficial.

El camino argentino en Milano-Cortina 2026

La actuación de Begué marcó el inicio de la participación argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Tiziano Gravier, otro de los ocho integrantes del equipo nacional, tenía previsto competir el sábado en la prueba de velocidad, pero decidió no participar para priorizar las pruebas de Supergigante, Slalom Gigante y Slalom, que comenzarán a partir del miércoles 11.

Con jóvenes atletas, historias familiares ligadas a la nieve y una nueva generación que empieza a consolidarse, Argentina dio sus primeros pasos en Milano-Cortina 2026, con la ilusión intacta y un futuro prometedor en los deportes de invierno.