El encuentro se disputará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles desde las 23:50 (hora argentina) y será transmitido por TyC Sports y por la Televisión Pública. El árbitro aún no está confirmado.

La “Albiceleste” de Lionel Scaloni viene de ganarle cómodamente a su par de El Salvador 3-0 el pasado viernes en la ciudad norteamericana de Filadelfia. Con goles de Cristián “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso, el equipo argentino sorteó, sin la presencia del capitán Lionel Messi, a los centroamericanos, que no presentaron mucha resistencia ante los campeones del mundo.

Para el encuentro ante Costa Rica, el director técnico planea hacer cuatro variantes: los ingresos de Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Con este ingreso de Otamendi, el entrenador oriundo de Pujato pondrá a Romero y al defensor del Benfica componiendo la zaga central, mientras que Nicolás Tagliafico pasará a ocupar su puesto natural de lateral izquierdo para reemplazar a Nicolás González, quien subiría al frente de ataque para acompañar a Álvarez en un marcado 4-4-2.

Además, Scaloni mantiene una duda en el arco ya que podría darse el debut del arquero del PSV Eindhoven neerlandés, Walter Benítez. El ex portero de Quilmes podría llegar a ocupar el lugar de Emiliano “Dibu” Martínez, quien sería preservado por el Cuerpo Técnico argentino.

Por su parte, la Selección costarricense viene de vencer 3-1 a Honduras el pasado sábado en Texas por los Playoffs de la Liga de Naciones de la CONCACAF, resultado que le permitió clasificarse para la Copa América de Estados Unidos.

Para este amistoso ante los campeones del mundo, el entrenador argentino de los “Ticos”, Gustavo Alfaro, podría llegar a repetir el once con el que venció a su par hondureño en el Toyota Stadium.

Scaloni confirmó que Ángel Di María será titular

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, respaldó al delantero Ángel Di María luego de las amenazas que recibió su familia en Rosario y confirmó que será titular esta noche en el partido amistoso ante Costa Rica.

“Hablé con él y va a jugar. Va a ser titular, así que en cuanto al juego no cambió nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite“, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

En esa línea, el técnico añadió: “Lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Hablé otras cosas con él que me las guardo para mí”.

La familia de “Fideo” recibió una amenaza en el ingreso al country Funes Hills Miraflores, en medio de la ola de hechos de violencia que se vive en Rosario.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, rezaba el mensaje intimidatorio.

Argentina vs. Costa Rica: probables formaciones y otros detalles del encuentro

Argentina : Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Ángel Di María, Alejandro Garnacho y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

: Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Ángel Di María, Alejandro Garnacho y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Costa Rica : Keylor Navas; Gerald Taylor, Julio Cascante, Pablo Arboine, Francisco Calvo, Joseph Mora; Warren Madrigal, Orlando Galo, Jefferson Brenes, Álvaro Zamora; Manfred Ugalde. DT: Gustavo Alfaro.

: Keylor Navas; Gerald Taylor, Julio Cascante, Pablo Arboine, Francisco Calvo, Joseph Mora; Warren Madrigal, Orlando Galo, Jefferson Brenes, Álvaro Zamora; Manfred Ugalde. DT: Gustavo Alfaro. Estadio: Memorial Coliseum, Los Ángeles, Estados Unidos .

Árbitro: a confirmar.

Horario: 23:50 TV: TyC Sports / TV Pública.