Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del encuentro internacional Argentina Week, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentó en Nueva York el panel “La competitividad de la Argentina a través de la voz de los líderes empresarios”, donde referentes del sector privado compartieron su visión sobre los cambios recientes en la economía argentina y las oportunidades de inversión en el país.

Con sede en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, la apertura de la jornada estuvo a cargo de Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Alex

Oxenford, embajador de la Argentina en los Estados Unidos; y Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Alex Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos; y Santiago Mignone, presidente de IDEA, estuvieron a cargo de la apertura de la jornada en el marco de Argentina Week en Nueva York.

A continuación, Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente Ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, conversaron ante un auditorio de empresarios e inversores internacionales, con la moderación de Anna Cohen, presidente del Grupo Cohen.

Durante la charla, analizaron la evolución del contexto macroeconómico, los desafíos en materia de competitividad y el potencial de distintos sectores productivos.

La conversación partió de un diagnóstico compartido: la estabilidad macroeconómica, el orden de las cuentas públicas y la reducción de la inflación son condiciones necesarias para mejorar la competitividad del país. En ese contexto, destacaron cambios recientes que, desde su mirada, están reconfigurando el escenario para hacer negocios en la Argentina.

Desde el sector agroindustrial, Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro, destacó el potencial competitivo del país y el impacto positivo que pueden tener otras inversiones estratégicas. “Hoy volvimos a hablar de competitividad, de competir con el mundo. Hay un cambio de época, las empresas están pensando cómo pueden ser más competitivas”, señaló.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, participó del panel empresario en Argentina Week en Nueva York y remarcó la necesidad de contar con reglas que permitan a las empresas competir a nivel global. “Tenemos obsesión por la competitividad”, señaló.

Por su parte, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, consideró que el país atraviesa una nueva etapa en donde la competitividad pasó a ocupar un lugar central en el debate público. “Tenemos obsesión por la competitividad. Es clave un marco regulatorio e impositivo que nos permita competir con el mundo. En nuestro caso competimos con nuestras

plantas en otras partes del mundo”, aseguró. También destacó el avance en normalizaciones como la reducción de impuestos para exportar y el inicio de una agenda de desregulación.

En la misma línea, Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia, destacó que la mejora de algunas variables macroeconómicas abre la puerta a un mayor desarrollo del financiamiento de largo plazo. “La baja del riesgo país, el equilibrio fiscal, la compra de reservas, una balanza comercial favorable. Hay que apoyar que se sostenga en el largo plazo. El sistema financiero argentino

tiene una oportunidad enorme para generar más sistemas de ahorro para inversores y para la tranquilidad de las personas”, afirmó.

Los empresarios también analizaron las oportunidades de inversión en distintos sectores de la economía argentina. Murchison destacó el rol de la infraestructura y de marcos regulatorios

que incentiven proyectos de gran escala. “El RIGI y los proyectos de infraestructura que se están desarrollando abren oportunidades importantes. Como la hidrovía o licitaciones ferroviarias que generan beneficios para toda la industria. Obras que antes hacía el Gobierno y hoy hace el sector privado”, explicó.

Roberto Murchison, presidente ejecutivo del Grupo Murchison, destacó el potencial de inversión en infraestructura: “El RIGI y los proyectos de infraestructura abren oportunidades importantes”.

El panel formó parte de la agenda de actividades que reunió esta semana en Nueva York a referentes empresarios e inversores internacionales para analizar las oportunidades de

inversión en la Argentina. A través de este espacio, IDEA aportó la mirada del sector privado sobre el proceso de transformación que atraviesa el país y el potencial de sus sectores

productivos.

“Como organización que representa al sector empresario argentino desde hace más de 60 años, desde IDEA estamos convencidos de que la articulación público-privada es indispensable.

Espacios como Argentina Week son un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera coordinada para fortalecer la integración de la Argentina al mundo y construir una agenda de desarrollo de largo plazo”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

La segunda parte de la jornada contó con la exposición del ministro de Economía Luis Caputo y una presentación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Luego, se desarrollaron mesas de conversación sectoriales con la participación de gobernadores de distintas provincias argentinas, quienes presentaron las oportunidades de inversión y desarrollo productivo en sus territorios.

Un panel estuvo dedicado a minería estratégica, con la participación de Marcelo Orrego (San Juan), quien destacó el potencial de la provincia en cobre y oro; Raúl Jalil (Catamarca), donde

ya se desarrolla producción de litio; Carlos Sadir (Jujuy), con operaciones de litio consolidadas; Gustavo Sáenz (Salta), que presentó proyectos mineros en desarrollo en la provincia; y Claudio Vidal (Santa Cruz).

De izq. a der.: Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), la moderadora Paula Uribe (directora de Relaciones Gubernamentales para América Latina de Rio Tinto), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), durante el panel sobre minería estratégica en Argentina Week, donde presentaron el potencial de sus provincias en cobre, oro y litio.

Otro panel abordó energía y oil&gas, con la participación de Rolando Figueroa (Neuquén), que se refirió al desarrollo de Vaca Muerta; Alberto Weretilneck (Río Negro), quien destacó el rol de la infraestructura de exportación y los proyectos de GNL; Alfredo Cornejo (Mendoza), que presentó la agenda energética y de transición de la provincia; e Ignacio Torres (Chubut), con foco en el desarrollo de energías eólica y convencional; y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

De izq. a der.: Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), la moderadora Lesly Henderson Rubio (directora ejecutiva de USABC), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro), durante el panel sobre energía y oil & gas en Argentina Week, donde analizaron el desarrollo energético y las oportunidades de inversión en sus provincias.

Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo de Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, y Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina.