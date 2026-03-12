Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La participación de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el viaje oficial a Nueva York junto al presidente Javier Milei generó cuestionamientos políticos y derivó en pedidos de informes en el Congreso.

El viaje se realizó en el marco de la denominada “Argentina Week 2026”, un encuentro organizado por la embajada argentina en Estados Unidos junto con entidades financieras como JPMorgan y Bank of America, que reunió a funcionarios, gobernadores y empresarios.

La polémica comenzó luego de que circularan imágenes de la delegación argentina durante una visita al Ohel del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “Rebe de Lubavitch”, ubicado en el barrio de Queens. En los registros de esa actividad apareció Angeletti junto a la comitiva oficial.

Angeletti no integra la estructura del Gobierno nacional ni ocupa un cargo público. Según su perfil profesional, se desempeña como coach ontológica y ofrece cursos vinculados al desarrollo personal y organizacional. En LinkedIn figura como licenciada en Administración de Empresas y se presenta como coach ejecutiva y consultora en desarrollo organizacional.

De acuerdo con versiones difundidas luego del viaje, su presencia coincidió con actividades vinculadas a su actividad profesional en Estados Unidos.

La explicación de Adorni sobre el viaje en el avión presidencial

El jefe de Gabinete explicó la presencia de su esposa durante una entrevista televisiva en la que respondió preguntas sobre el uso del avión oficial.

“Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano de más acá”, afirmó Adorni al ser consultado por el periodista Eduardo Feinmann.

Adorni destacó la reforma laboral, la sanción del Presupuesto 2026 y la llegada de inversiones a través del RIGI, al tiempo que afirmó que el objetivo es que la Argentina sea en 2026 el país que más crezca en dos décadas.

El funcionario agregó que Angeletti ya tenía previsto viajar a Nueva York por actividades propias y que incluso había comprado un pasaje antes de que se confirmara el cambio de agenda del viaje oficial. También sostuvo que los gastos de su estadía fueron cubiertos por la pareja.

Según explicó el funcionario, ese pasaje tenía un costo de 5.345 dólares y estaba previsto para el 26 de febrero. Posteriormente, indicó que Presidencia invitó a Angeletti a viajar en el avión presidencial para acompañarlo durante la gira.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho tenía el pasaje comprado”, señaló el jefe de Gabinete durante la entrevista.

El tema generó cuestionamientos debido a que el propio Adorni había anunciado en agosto de 2024 un decreto que limitó el uso de aeronaves oficiales exclusivamente a actividades vinculadas con la función pública.

En esa oportunidad había señalado que los aviones del Estado no podían utilizarse para “traer familiares” ni para actividades privadas.

Durante su disertación en el encuentro Argentina Week 2026 en Nueva York con un discurso dirigido a empresarios e inversores internacionales, defendió la gira del Gobierno y respondió a la controversia generada por el viaje de su esposa. Allí denunció la circulación de imágenes manipuladas con inteligencia artificial, “fake news” y ataques destinados a desacreditar la visita oficial.

“Intentaron empañar este evento con mentiras, fake news e imágenes trucadas con inteligencia artificial, pero no nos van a correr de nuestro objetivo”, afirmó el funcionario durante el cierre del foro empresarial, que reunió a ejecutivos del sector financiero y representantes del mundo corporativo interesados en oportunidades de inversión en el país.

La referencia fue porque tras la polémica por la presencia de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial que trasladó a Estados Unidos a la comitiva oficial, circuló en redes sociales una supuesta foto de ambos comprando en un local de Prada. La imagen es falsa y fue generada con inteligencia artificial (IA), según varios indicios de la imagen estudiada por especialistas.

Ley de Ética Pública

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece pautas sobre el uso de recursos estatales por parte de los funcionarios. En su artículo 2 indica que quienes ocupan cargos públicos deben “proteger y conservar la propiedad del Estado” y utilizar los bienes públicos únicamente con fines autorizados.

Además, la norma establece que los funcionarios deben abstenerse de usar instalaciones o servicios estatales en beneficio propio o de familiares, allegados o personas ajenas a la función pública. La presencia de Angeletti en el vuelo oficial generó preguntas sobre si su traslado formó parte formal de la comitiva o si se trató de un viaje particular.

El pedido de informes en el Congreso

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde detalles sobre el viaje. El legislador solicitó que se informe si Bettina Angeletti integró formalmente la comitiva oficial y qué función cumplió durante la actividad en Estados Unidos.

También pidió una copia del manifiesto del vuelo que trasladó a la delegación argentina y que se informe quién cubrió los gastos del traslado. En el proyecto se solicitó además conocer si se evaluaron posibles incompatibilidades o conflictos de intereses vinculados con su presencia en el viaje.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, pidió la interpelación del jefe de Gabinete para que brinde explicaciones en el Congreso sobre el uso de bienes del Estado y los gastos vinculados al viaje.

Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, decidió presentar una denuncia por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Para Dalbón, el jefe de gabinete al menos violó la ley que prohíbe la utilización del avión presidencial como una aeronave privada.

En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano también impulsó acciones para que se investigue el uso del avión presidencial y la eventual inclusión de la esposa del funcionario en la comitiva oficial.

El vuelo privado a Punta del Este

A la controversia por el viaje a Nueva York se sumó la difusión de información sobre un vuelo privado que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el último carnaval.

El traslado se realizó desde el aeropuerto de San Fernando en un jet privado Honda Jet contratado a una empresa de vuelos privados. El costo total del vuelo entre ida y vuelta fue estimado en alrededor de 10.000 dólares.

El viaje se realizó junto al periodista Marcelo Grandío, quien confirmó el traslado en declaraciones a Radio Urbana. “Con Manuel somos amigos hace más de diez años y viajamos con su familia a Uruguay. Él pagó sus cuatro pasajes y yo pagué mi parte”, afirmó.

El periodista y amigo de Manuel Adorni, amigo y Marcelo Grandío confirmó que el jefe de gabinete pagó los pasajes del vuelo privado a Uruguay.

De acuerdo con esas declaraciones, Adorni habría pagado alrededor de 3.800 dólares de ida por los pasajes correspondientes a su familia.

Las preguntas sobre los gastos y el patrimonio declarado

La difusión de estos viajes abrió interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para cubrir los costos. El jefe de Gabinete declaró ante la Oficina Anticorrupción en 2024 un patrimonio que incluía ahorros en dólares y deudas personales.

En su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en 2024, cuando se desempeñaba como vocero presidencial, Adorni informó tener unos 43.000 dólares en efectivo y alrededor de 6.000 dólares depositados en cuentas bancarias. También declaró deudas personales por más de 40.000 dólares.

El costo del pasaje mencionado por el propio funcionario para el viaje de su esposa a Nueva York, de más de 5.300 dólares, representa una proporción significativa de ese patrimonio declarado.

Ese mismo año, se supo, a raíz de otra “fake news” acerca de que la esposa del funcionario cobraba la Asignación Universal por Hijo (AUH), que registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indican que Bettina Angeletti percibe la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF. Se trata de una prestación que reciben trabajadores en relación de dependencia con hijos a cargo cuando el ingreso del grupo familiar se encuentra por debajo de un tope establecido por la normativa: en ese entonces el tope era de 3.960.000 pesos.

Las actividades oficiales durante la gira en Estados Unidos

Durante la visita a Nueva York, el jefe de Gabinete mantuvo reuniones con gobernadores argentinos y participó de encuentros con empresarios e inversores.

Entre otras actividades, encabezó un desayuno de trabajo con empresarios y mantuvo reuniones con representantes del Bank of America.

También participó de un encuentro con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Rolando Figueroa (Neuquén), además del ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam.

Tras conocerse los viajes, distintos sectores políticos solicitaron información sobre los gastos de traslado, alojamiento y viáticos vinculados a la gira oficial en Nueva York y al viaje privado a Uruguay.