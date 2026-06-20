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La búsqueda de uno de los hombres señalados por la Justicia como pieza clave en el asesinato de un efectivo de la Policía Federal Argentina mantiene en alerta a distintas fuerzas de seguridad del país. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten datos concretos que permitan dar con el paradero de Eduardo Rodolfo Muñoz, quien permanece prófugo tras el violento ataque que terminó con la vida del agente federal Rodolfo Arnaldo Manfredi en la ciudad de Rosario.

La difusión nacional del pedido de captura generó especial atención en distintas provincias, entre ellas Santa Cruz, donde investigadores no descartan que el sospechoso pueda intentar ocultarse aprovechando las grandes distancias geográficas y los vínculos que eventualmente pudiera mantener fuera de Santa Fe.

El hecho que dio origen a la intensa búsqueda ocurrió durante la noche del 11 de junio en el barrio Villa Banana. Entre las 22:30 y las 23 horas, Rodolfo Arnaldo Manfredi y otro efectivo federal desarrollaban tareas de inteligencia en el marco del denominado Plan Bandera, una estrategia impulsada para combatir las organizaciones delictivas que operan en la ciudad santafesina.

Rodolfo Manfredi, la víctima.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, ambos policías se encontraban de civil y sin chalecos antibalas cuando ingresaron a un pasillo ubicado a unos 30 metros del acceso al barrio. El objetivo era identificar a un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, lo que parecía una intervención de rutina derivó en una situación extremadamente violenta. Los efectivos fueron sorprendidos por una balacera que, de acuerdo con las hipótesis que maneja la investigación, habría sido una emboscada.

Manfredi, oriundo de Villa Lugano, en Tucumán, recibió un disparo en el pecho y falleció prácticamente en el lugar. Su compañero, identificado como Emilio V., de 34 años, sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Italiano de Rosario.

Los médicos lograron estabilizarlo luego de una compleja intervención quirúrgica, aunque su cuadro fue considerado crítico debido a la importante pérdida de sangre y a las severas lesiones sufridas en órganos vitales, entre ellos el vaso, el diafragma y el intestino grueso.

Las autoridades el día del trágico suceso. FOTO: EL DOCE TV

La violencia del ataque también alcanzó a un vecino de 41 años que se encontraba en las inmediaciones. El hombre recibió un disparo en el pecho y fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para recibir atención médica.

Ante la posibilidad de que el acusado haya abandonado Rosario inmediatamente después del ataque, las tareas de búsqueda se extendieron a distintas jurisdicciones del país. En ese contexto, Santa Cruz aparece dentro de las provincias donde podría intentarse una eventual maniobra de ocultamiento, motivo por el cual la difusión de su imagen y de los pedidos de colaboración ciudadana resulta clave para los investigadores.

Desde la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad reiteraron que cualquier persona que posea información relevante sobre el paradero de Eduardo Rodolfo Muñoz puede comunicarse de manera confidencial con la Línea 134 o enviar datos al correo electrónico denuncias@minseg.gob.ar