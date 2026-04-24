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La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires quedó oficialmente inaugurada este jueves en la Pista Central del predio de La Rural, ante unos 1.500 espectadores. El evento, considerado el más importante de la industria editorial en América Latina, combinó discursos institucionales, debate literario y un cierre musical inesperado.

El acto de apertura estuvo encabezado por Christian Rainone, quien ofreció un discurso con un fuerte diagnóstico sobre la situación del sector. Si bien celebró las cinco décadas del evento, también advirtió sobre el estancamiento de la industria editorial en Argentina.

“Es difícil hablar de celebración cuando el sector lleva años estancado”, expresó Rainone ante el auditorio. En esa línea, agregó: “Voy a hacer las dos cosas: celebrar lo que merece ser celebrado y decir con claridad lo que todavía falta resolver”.

En este sentido, destacó que, aunque en 2025 se alcanzó un récord en cantidad de títulos publicados, la tirada de ejemplares cayó significativamente. Además, señaló la falta de políticas públicas sostenidas y reclamó medidas concretas, como soluciones al recupero del IVA para librerías y mejores sistemas de medición del sector.

El presidente de la Fundación El Libro también puso el foco en los desafíos estructurales: “El éxito no se mide solo en números, sino en la capacidad de sostener y potenciar al sector cuando este lo necesita”.

En su repaso histórico, recordó la resiliencia de la Feria: “Cada vez que esta Feria fue golpeada, volvió fortalecida”, aludiendo a contextos críticos como la dictadura, la crisis de 2001 y la pandemia.

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, brindó el discurso inaugural

También tomaron la palabra el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros funcionarios.

Durante su intervención, Cifelli defendió la gestión cultural del Gobierno y anunció futuras líneas de colaboración con editoriales, además de la participación argentina en ferias internacionales. Sin embargo, su discurso estuvo marcado por momentos de tensión, con aplausos y silbidos del público.

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación.

Literatura, debate y una mirada crítica sobre la realidad

Uno de los momentos más destacados de la apertura fue el diálogo entre las escritoras Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, moderado por María O’Donnell. El intercambio abordó temas como el rol de las mujeres en la literatura, los procesos de escritura y el vínculo entre los autores y también estuvo atravesado por fuertes posicionamientos sobre la actualidad política, social y cultural del país.

Cabezón Cámara protagonizó uno de los gestos más visibles al mostrar una remera en señal de protesta por la modificación de la Ley de Glaciares. “El agua vale más que todo”, se leía en la prenda. Además, la autora planteó el impacto de la crisis económica en el acceso a la lectura: “¿Cómo podríamos defender las librerías más que comprando libros? Es precioso, pero si los salarios promedio son de 800 mil pesos, los libros resultan caros. Elevar los salarios sería una buena idea”.

Gabriela Cabezón Cámara exhibió una remera en defensa de la Ley de Glaciares

Por su parte, Guerriero advirtió sobre el clima social y el uso del lenguaje en la esfera pública: “La sociedad está intoxicada por la degradación y el peligro”, sostuvo, y agregó que los discursos de agresividad “son un hongo venenoso” que se expande cuando se legitima desde espacios de poder.

En la misma línea, Almada puso el foco en la educación y el acceso a la lectura: “Estamos en un tiempo en que la escuela pública está desmantelada y los sueldos docentes son miserables”, afirmó, al tiempo que alertó sobre cómo este contexto afecta directamente a niños y jóvenes.

El cierre del intercambio dejó una reflexión compartida sobre el impacto del discurso público en la sociedad. Las autoras coincidieron en que el uso del lenguaje desde los ámbitos de poder no es menor, sino que moldea prácticas sociales y niveles de convivencia, en un contexto atravesado por tensiones económicas y culturales.

La sorpresa de la noche

El momento más emotivo de la noche tuvo como protagonista a Fito Páez, quien apareció como invitado sorpresa y ofreció un íntimo recital en piano que conmovió al público. En formato solista, interpretó un repertorio que combinó clásicos propios como “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Al lado del camino”, “11 y 6” y “Mariposa Tecknicolor”, junto a versiones de obras fundamentales del cancionero argentino.

Entre ellas se destacaron “Desarma y sangra” de Charly García —a quien le dedicó un mensaje de apoyo tras su reciente intervención quirúrgica—, “La última curda” (de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo) y “Maturana” (de Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla). “Mejorate, Charly… Igual saliste bastante bien”, expresó Páez desde el escenario, generando uno de los momentos más cálidos y aplaudidos de la inauguración.

Una edición histórica que celebra 50 años

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su medio siglo con una programación especial que se extenderá hasta el 11 de mayo. Con más de 45.000 metros cuadrados dedicados a la literatura, el evento incluye presentaciones de libros, firmas de autores y actividades culturales para todo público.

Además, contará con la participación de autores internacionales como J. M. Coetzee y Mo Yan, y tendrá a Perú como país invitado de honor.

Con una mezcla de tradición y renovación, la Feria reafirma su lugar como el principal punto de encuentro entre lectores, escritores y la industria editorial en el mundo hispanohablante.

Dónde es la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro 2026 se realiza nuevamente en el predio ferial de La Rural, en el barrio de Palermo, uno de los espacios más emblemáticos y accesibles de la ciudad de Buenos Aires. Este año, la feria suma un pabellón especial para 1.500 personas, donde habrá exposiciones fotográficas y audiovisuales sobre escritores y momentos históricos de la feria, un homenaje a Roberto Fontanarrosa y una muestra de la fotógrafa Morgana Vargas Llosa. Además, la pista central del predio se convertirá en un espacio de espectáculos con capacidad para 4.500 personas, permitiendo la realización de eventos masivos.

El pabellón Ocre albergará un laberinto interactivo dedicado a Jorge Luis Borges, en coincidencia con el 40° aniversario de su muerte, y se montará una exposición de revistas que mostrará el costado popular del célebre autor argentino.

Cronograma de actividades de la Feria del Libro 2026

La edición 2026 de la Feria del Libro de Buenos Aires se desarrollará de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.

El cronograma incluye homenajes a escritores emblemáticos, presentaciones de libros, charlas con autores nacionales e internacionales, talleres, espectáculos y actividades para toda la familia. Perú, como país invitado de honor, estará representado por una delegación de 60 escritores y ofrecerá eventos bajo el lema “Caminos que unen”. La feria también contará con muestras dedicadas a la censura y la represión cultural durante la dictadura argentina, una edición especial de la Maratón de Lectura sobre libros prohibidos y un espacio temático para los fanáticos del fútbol.