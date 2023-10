Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El senador nacional por el Frente de Todos y uno de los referentes del peronismo en Tierra del Fuego, Matías Rodríguez, fue hallado muerto este miércoles en su domicilio de calle Del Monte al 1900, en el barrio Pipo de Ushuaia.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral informaron que lo encontraron con un disparo y todo apuntaría a que se trató de un suicidio.

Personas de su entorno se habrían acercado a su domicilio, ya que no respondía los llamados.

Según informaron fuentes judiciales, sus custodios dejaron de tener contacto con el parlamentario durante algunas horas y por eso decidieron ingresar a su vivienda, donde hallaron el cuerpo.

También mencionaron que el senador había llevado adelante una “agenda normal” durante la mañana, que incluyó “reuniones y visitas programadas“.

Las últimas actividades de Matías Rodríguez

Entre sus últimas actividades, el senador Matías Rodríguez y, junto a la legisladora Victoria Vuoto sumaron sus voces a la del subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de Nación, Mariano Lombardi, y reclamaron al Ejecutivo de Tierra del Fuego que adopte las medidas y acciones necesarias para desactivar el radar que la empresa LeoLabs montó en un predio de Estancia El Relincho, en cercanía de Tolhuin.

Además, este 17 de Octubre -en el Día de la Lealtad Peronista-, estuvo presente en Ushuaia para recibir a las autoridades y la tripulación de la fragata ARA “Libertad” para darle la bienvenida a la ciudad.

Por otro lado, entre las publicaciones realizadas por el legislador, se encuentra el salud a su pareja por el día de la madre. Rodríguez, agradeció públicamente a su esposa por su dedicación a la familia de ambos. Laura Ávila es concejala por la ciudad de Ushuaia, candidata actual de Unión por la Patria y una figura preponderante del espacio nacional y popular en Tierra del Fuego.

Investigación

La causa judicial por la muerte quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la capital fueguina, a cargo del juez Federico Vidal y del fiscal en turno, Nicolás Arias.

“El cadáver tenía un disparo de arma de fuego y también fue hallada una nota. Pero se están investigando todas las hipótesis y posibilidades”, agregaron los voceros judiciales citados por la agencia Télam.

El sentido mensaje de Cristina Kirchner

Tras conocerse la noticia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó su pesar: “Profundo dolor por el fallecimiento del senador nacional por Tierra del Fuego Matías Rodríguez. Querido compañero, que Dios y la virgen te ayuden a descansar en paz. Mis condolencias a sus hijos y seres queridos”, escribió en su cuenta de X (exTwitter).

Dolor en todo el arco político

Ministros, gobernadores y el interbloque de senadores nacionales del oficialista Frente de Todos (FdT), junto a sus pares de Juntos por el Cambio (JxC), expresaron ayer su “profundo pesar” por el fallecimiento de Matías Rodríguez, uno de los legisladores que representaban a la provincia de Tierra del Fuego en la Cámara Alta.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Matías Rodríguez, compañero senador fueguino de Unión por la Patria. Abrazo con afecto a sus familiares y amigos en este difícil momento”, publicó el jefe de Gabinete y candidato vicepresidencial de UxP, Agustín Rossi, en su cuenta de X.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado“ de Pedro, manifestó su “inmensa tristeza y conmoción por el fallecimiento” de Rodríguez y lo calificó de “enorme compañero, íntegro, luchador incansable, malvinero que dedicó su vida a trabajar por el pueblo fueguino y la soberanía argentina”.

“Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a su familia, sus afectos y sus compañeros. Vamos a recordar siempre su humanidad y su sonrisa“, agregó.

El gobernador bonaerense y postulante a la reelección, Axel Kicillof, expresó: “Tristísima noticia la muerte de Matías Rodríguez. Compañero y amigo, mis condolencias para su familia, amigos y a la militancia de Tierra del Fuego”.

El senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su pesar por el deceso y envió sus “condolencias y acompañamiento a sus familiares, seres queridos y al pueblo fueguino”.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, también manifestó su “conmoción” y destacó que con Rodríguez compartió “trabajo en el Senado y militancia por la soberanía nacional y la recuperación de Malvinas”.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador nacional por Tierra del Fuego Matías Rodríguez. Mis sinceras condolencias y un fuerte abrazo a todos sus familiares, compañeros y seres queridos en este difícil momento”, publicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, en sus redes sociales.

En tanto, el diputado del Frente de Todos (FdT) Julio Pereyra manifestó: “Con mucho pesar, lamento el fallecimiento del compañero Matías Rodríguez” y expresó su “más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

“Expresamos nuestro profundo pesar por el lamentable fallecimiento del compañero senador por la provincia de Tierra del Fuego”, indicó el interbloque de senadores nacionales del FdT a través de un comunicado de prensa.

En el documento, los legisladores encabezados por el formoseño José Mayans hicieron llegar sus “más profundas condolencias” y “acompañamiento” a los familiares, “amigos y compañeros de militancia del senador Rodríguez en este triste momento”.

En tanto, desde la bancada que preside el radical mendocino Alfredo Cornejo emitieron otro comunicado en el mismo sentido que el de sus pares peronistas.

“El interbloque de JxC expresa su profundo pesar ante la muerte del senador Matías Rodríguez. Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este doloroso momento”, señala el documento.

También el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, lamentó su fallecimiento y destacó su figura “peronista y malvinero, siempre comprometido con su provincia y con nuestra Argentina”.

El gobernador fueguino, Gustavo Melella, también expresó su pesar por la muerte del legislador, al que definió como un “referente de la política fueguina que trabajó con total convicción y entrega por nuestra provincia“.

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador Matías Rodríguez. Mi acompañamiento y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Ruego por su eterno descanso”, escribió Melella en su cuenta de X.

Rodríguez había sido elegido por la mayoría e ingresó al Senado en 2019, acompañado por la senadora del FdT María Eugenia Duré. En la misma renovación parlamentaria, por el interbloque de JxC había ingresado el radical Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) como tercer senador por la minoría, que compartió una foto junto a Rodríguez y escribió: “No, no y no. No te podés ir así Matías. Somos miles los que te queríamos. Al carajo con las diferencias partidarias cuando lo que está en juego es la vida misma. No eras una promesa, eras una realidad. Un tipo amable, querible. Qué pena inmensa siento. Tan joven, tan impulsivo y tan bueno conmigo. Te voy a extrañar más allá y más allá de la política. Hasta siempre”, fue el mensaje que le dedicó el legislador a su rival político desde su cuenta de Instagram.