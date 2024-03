Con el tradicional corte de cinta y la entonación de las estrofas del Himno Nacional, en la mañana de este martes fue inaugurada la ExpoAgro 2024, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región , que además cuenta con la cobertura especial de BAE Negocios y el Grupo Crónica. En el acto, estuvieron presentes el ministro de Interior, Guillermo Francos, gobernadores, funcionarios provinciales y otros referentes de la cadena productiva.

En la carpa institucional, Francos expresó: “Participamos de una nueva edición de Expoagro, en la que presenciamos el entusiasmo que existe en el sector con las nuevas propuestas del Gobierno nacional”. Asimismo, remarcó el “gran optimismo y la gran confianza en el futuro del país”, en la previa a la reunión que congregará este viernes a gobernadores para sentar las bases del Pacto de Mayo anunciado por el presidente Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

“Nosotros convocamos a todos, después dependerá de cada uno, de la responsabilidad política que tengan y de lo que crean que le demandan sus electores”, afirmó.

Del tradicional acto inaugural en el predio ferial y autódromo de San Nicolás también participaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martin Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes se refirieron a las retenciones, ganancias y medidas fiscales.

“Venimos a acompañar a nuestros empresarios, apalancados en créditos del Banco de Córdoba con tasas diferenciales”, destacó Llaryora. El gobernador, además, señaló la importancia de discutir “un capítulo de biocombustibles, impuestos a los altos ingresos y menores retenciones”, puesto que, respecto a estas últimas, afirmó que “en un marco de recesión, quitan competitividad externa”.

Por su parte, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, coincidió con su par cordobés en que “mayo queda muy lejos, por lo que hay que trabajar todos los días buscando puntos de encuentro y consensos para que Nación y provincias puedan salir adelante”. Asimismo, afirmó que “esto no tiene que ser un ‘toma y daca’”, e hizo un llamado a todos los sectores: “La gente nos quiere ver trabajando juntos, espalda con espalda para que la Argentina salga de esta situación tan desesperante”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó el espacio para ratificar su postura y afirmó: “Nosotros vamos a defendernos, nadie nos pasará por encima”. En dicho sentido, observó que se trata de “una provincia potente, con muchos habitantes y mucha riqueza, que otorga el 24% de las exportaciones y el 70% de los cereales”, y dejó en claro que están dispuestos a dialogar con ciertas condiciones. “Veremos la propuesta, pero nunca vamos a acompañar el aumento de la carga fiscal a los que generan trabajo y crecimiento económico”, sentenció.

Nuevas líneas de créditos para el agro

En el primer día de Expoagro 2024 edición YPF Agro, el Banco Nación anunció su propuesta crediticia y comercial para el sector agroindustrial, que incluye una nueva propuesta para adquirir maquinaria nueva y usada.

“Nuestra oferta aquí es con una gran confianza en el futuro, acompañando las políticas del gobierno de Javier Milei y los impulsos del secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella”, expresó el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, antes de compartir que la “oferta inicial son 500 mil millones de pesos: 250 mil millones de pesos en acuerdo con los productores y fabricantes de maquinarias agrícolas al 68% de TNA, y otros 250 mil que incluyen una línea muy novedosa dedicada a la financiación de maquinaria usada, re fabricada y garantizada, al 80% de TNA”.

Además, informó que agregaron la suma de 100 millones de dólares, desde el 1,5%, con un año de gracia. “Si bien ahí nos inspiramos en el riego, hay un montón de actividades y maquinarias que van a utilizar esta línea de financiamiento”, aseguró.

La nueva línea de créditos está destinada a MiPyMEs, y contempla un plazo de 48 meses, hasta $300 millones por usuario, y un primer tramo de $ 250.000 millones. A esta oferta se suman otros $250.000 millones, con similares condiciones, para la adquisición de maquinaria agroindustrial, con una tasa desde el 80%.

Lanzaron nuevas líneas de créditos por $500 mil millones y US$100 millones para el agro

De igual modo, se lanzó la línea para inversión y capital de trabajo por US$ 100 millones, con tasas desde el 1,5% para MiPyMEs y 2% para grandes empresas, con un plazo de hasta 12 meses para capital de trabajo y por un monto de hasta US$ 500.000. En tanto que, para inversión, el plazo es de hasta 48 meses y el monto alcanza a US$ 1.000.000.

Otro de los beneficios comerciales es la línea para prefinanciación de exportaciones, destinada a financiar el proceso productivo, con plazo de hasta 180 días; y financiación de exportaciones de bienes de origen nacional, hasta 180 días, y hasta el 100% del valor de la factura. En ambas opciones, el monto es de US$ 2.000.000 para MiPyMEs y hasta US$ 4.000.000 para grandes empresas, con TNA del 1%.

“El BNA redobla el compromiso asumido con las empresas exportadoras e invierte un total de US$ 200.000.000 para ambas líneas de crédito”, expresó Tillard, al tiempo que sostuvo que “tenemos expectativas de que esta línea sea muy adecuada para el riego y otro tipo de inversiones que se han venido retrasando por los riesgos en la toma de decisiones de los productores”.

Se presentó otra novedosa propuesta para la adquisición de maquinaria usada, hasta 5 años de plazo para bienes usados reacondicionados a nuevo con garantía escrita del fabricante y hasta 4 años para bienes usados nacionales o importados, sin monto máximo a financiar. En este caso, se ofrecerá una bonificación de 5 puntos para aquellas operaciones realizadas a través de “BNA Conecta”, lo que resulta una TNA fija desde el 80% por un año y luego BADLAR menos 2 puntos porcentuales, para el resto del período.

Y, también, la línea para la compra de maquinaria nacional en dólares, nuevas, con plazos de 18 a 60 meses, con tasas altamente competitivas desde 1,5% nominal anual para MiPyMEs y 2% para grandes empresas.

El presidente del BNA afirmó que para la entidad “el campo ocupa el primer lugar”. Recordó que “desde su creación el Banco Nación es fundamentalmente un banco Pyme con una fuerte inclinación hacia el sector. Una tercera parte de todos los préstamos están orientados al clúster, en una visión amplia. Nuestra misión es reforzar esa presencia, pero antes que nada tenemos que hacer que la oferta de préstamos crezca”.

En cuanto a las expectativas de demanda que los créditos anunciados en Expoagro puedan tener, indicó que esperan que “tanto en cantidad de certificados o proformas y montos, lleguemos a los máximos históricos. El nivel de consulta ya es enorme en el primer día. Lo que nos interesaría es que se agote y poder discutir la renovación”.

En este sentido, anticipó que “esta es la primera parte porque nuestro compromiso con el sector, la producción y las fábricas de maquinarias agrícolas es permanente. Estaremos reafirmando durante toda la campaña nuestro compromiso y renovando las líneas o adecuándolas a las nuevas realidades”.

Tras su arribo al predio ferial y autódromo de San Nicolás alrededor del mediodía, Javier Milei disertó por 50 minutos en el Centro de Agronegocios LDC. Entre los asistentes, estuvieron presentes el ministro de Interior, Guillermo Francos; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Secretario de Industria de la Nación, Juan Pazo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el diputado nacional José Luis Espert; funcionarios nacionales y provinciales; intendentes; autoridades de Expoagro; expositores y representantes del sector. Espert, además, fue quien acompañó a Milei en el estrado.

En el marco de las repercusiones ante el anuncio del Pacto de Mayo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Milei dejó un mensaje a todo el arco político y pidió trabajar con las propuestas del gobierno. “Si quieren conflicto, les vamos a dar conflicto. Pero, si quieren avanzar hacia una Argentina mejor, volvemos con la Ley Bases, le reponemos el capítulo 4 y vamos al Pacto de Mayo”, afirmó.

En dicho sentido, tanto el presidente como su acompañante pusieron énfasis en la reducción del gasto público. “Nación va a tener que ajustar, pero aún más las provincias”, señaló Milei, quien observó que busca “llevar el gasto público a niveles del 25%”.

Milei, enfocado en el recorte del gasto público, dejó un mensaje a la oposición

Por su parte, el referente de La Libertad Avanza y titular de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda en el Congreso, José Luis Espert, agregó que lograr dicha meta “implica bajar el gasto público 15 puntos, porque está en 40%”. Además, advirtió que, aún así, “vamos a tener que hacer las cosas muy bien para que nos vaya bien”.

Milei también se refirió al reciente retorno a comisión del proyecto “Ley Bases” y su importancia al interior del gobierno. “Esas reformas todas juntas, implicaban escalar en el índice de libertad económica 90 puestos y parecernos, en términos de bienestar, a Francia, Alemania e Italia”, comentó el presidente, que apuntó contra la oposición que encontró en el Congreso: “Como los políticos ladrones no quisieron ceder a sus privilegios, nos siguen condenando a esta miseria en la cual vivimos ahora”.

No obstante, destacó que “la gente tomó conciencia” y que continuará el camino para achicar el gasto público. “Lo estamos logrando a pesar de la política, porque sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo, y además tengo la convicción”, afirmó ante los asistentes.

Al finalizar la exposición, el presidente saludó a los visitantes que se acercaron a recibirlo en las inmediaciones de la carpa Agronegocios, para, posteriormente, recorrer el predio de más de 50 hectáreas.

El CAS definió el traspaso de la presidencia pro tempore

Con la presencia de ministros de agricultura de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, se realizó en la primera jornada de Expoagro 2024 un encuentro del Consejo Agropecuario del Sur (CAS). El IICA es quien ejerce la Secretaría técnica del CAS, y en representación estuvo Gabriel Delgado.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el traspaso de la presidencia pro tempore del organismo, y se avanzó en la redacción de una declaración sobre las emisiones de gas de efecto invernadero. “Todos los ministros del cono sur vamos a estar trabajando para unificar criterios, como una manera de evaluar nuestras acciones y también de hablar de la forma positiva en que estamos gestionando todos”, resumió el ministro de Agricultura, Ganadería e Industria de Paraguay, Carlos Giménez.

Sobre la relación con la nueva administración argentina Giménez afirmó que “Paraguay como miembro pleno del Mercosur, está teniendo una buenísima relación con el gobierno actual y muy esperanzadora con todo lo que implica, no solo por la amistad bilateral, sino también por los negocios”.

En la agenda del día también se planteó la posibilidad de que el CAS pueda acompañar al candidato Luis Barco, para ser director general de la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal).

“Queremos que después de cien años la región pueda estar representada, porque desde hace un siglo está en París, bajo su dirección, y todos nosotros creemos que es oportuno y conveniente que nuestra región, y un miembro pleno del Mercosur, pueda estar encabezando este organismo, más aún con todo lo que ocurre hoy con la Unión Europea y sus exigencias unilaterales. La región tiene que estar muy bien representada por una cuestión de equidad”, razonó el ministro paraguayo.

El CAS definió el traspaso de la presidencia pro tempore y avanzó en distintos aspectos multilaterales

La reunión también fue propicia para realizar el traspaso de la presidencia del CAS, que hasta este martes estuvo a cargo de Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, y pasó a manos del secretario de Bioeconomía argentino, Fernando Vilella.

El funcionario argentino valoró: “El gran trabajo que el Ministro Mattos viene realizando a nivel regional para presentar una visión común de nuestros países en los principales foros internacionales, y agradezco la alta responsabilidad que me toca asumir en nombre de Argentina para seguir planteando que nuestra producción es parte de la solución a los problemas que el mundo enfrenta”.

Por su parte, Fernando Matos, tras un año y medio de presidencia pro tempore del CAS, consideró que su gestión sirvió para reafirmar el objetivo “de consolidar el proceso de integración dentro de los países del Mercosur. Los socios y países miembros fundadores y asociados, somos una parte que funciona del Mercosur, o por lo menos tenemos una institucionalidad desde el Consejo Agropecuario del Sur y los organismos que nos asesoran, donde tratamos de alinear las posiciones para el proceso productivo y consolidar una de las principales regiones productoras de alimentos y fibras para el mundo, y que tiene la responsabilidad histórica y vocacional de generar elementos para la seguridad alimentaria”.

El ministro uruguayo también destacó “la buena sintonía” con el gobierno de Javier Milei, y en este sentido puntualizó que “con el secretario Vilella compartimos distintos conceptos, y más allá de las coincidencias que podemos tener con Argentina, hay una mayor sintonía política con este gobierno, frente a lo que era la relación anterior, que desde el punto de vista del posicionamiento del Mercosur, hay un planteo del Uruguay sobre el poco avance en materia de negociaciones internacionales que ha tenido el bloque, que es uno de los capítulos que está en el debe del Mercosur”.

El funcionario reconoció que el Mercosur quedó rezagado en la firma de acuerdos internacionales, perdiendo condiciones de competencia. “Por ejemplo, nosotros que teníamos en China un mercado de destino de casi el 20% de nuestras exportaciones lácteas, a partir del 1 de enero Nueva Zelanza ingresó con cero arancel, y quedamos afuera del mercado, porque nosotros pagamos 10% de arancel; que sólo podíamos reducir con el avance de un tratado de libre comercio, en el que el Mercosur no quiso ingresar”.

En este marco, Uruguay está pidiendo la aprobación y el aval del CAS para que “se pueda avanzar negociando en forma individual. “Este es un aspecto de política exterior que esperemos que, en el encuentro próximo entre los presidentes de Uruguay y Argentina, tengamos esa señal positiva, para que dentro del Mercosur podamos insistir con la tesis de poder negociar en forma individual, en la medida que los demás países no lo quieran hacer en forma conjunta”, dijo.

Agroindustria cervecera en Argentina

Bajo el título “El poder de lo sostenible”, se desarrolló un panel del que participaron referentes de Cervecería y Maltería Quilmes que analizaron el impacto del complejo de la agroindustria cervecera en Argentina, y su estrategia y desafíos para transitar el camino hacia la carbono neutralidad. El panel fue moderado por Mauricio Bartoli, periodista de Clarín.

La empresa informó que, durante 2022, en su compromiso de ir rumbo al carbono neutralidad, inició un plan de acción que involucra a todas las áreas de la compañía y a su cadena de valor, cuya meta final espera alcanzar en 2040.

Vanesa Vázquez, gerente de Crecimiento Inclusivo y Sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes, describió que “los productores son una parte importante en nuestro camino hacia la carbono neutralidad a 2040, en el que buscamos contribuir a la descarbonización de nuestra cadena de valor. Ya dimos importantes pasos como el uso de 100% energía eléctrica renovable para toda la producción, generada en el Parque Eólico Budweiser en Achiras, Córdoba; la eficiencia en la flota logística y el aumento de capacidad productiva en regiones donde existe mayor demanda”.

En el camino hacia la carbono neutralidad: sustentabilidad y cerveza comparten estrategias y desafíos

Entre otros anuncios, la Gerente mencionó la iniciativa “Cebada Gauchada” el primer negocio social de Cervecería y Maltería Quilmes, que se apoya en la venta de cebada perlada para combatir la inseguridad alimentaria con la entrega gratuita de cebada a organizaciones de la sociedad civil, y brindando a los referentes comunitarios capacitación en gestión.

Vázquez explicó que, como parte del plan para ser carbono neutral, la compañía firmó un acuerdo con productores por casi 8 mil hectáreas para medir el secuestro de carbono de los cultivos a partir de prácticas de agricultura regenerativa junto a The Carbon Group.

El programa se llama “Soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente al cambio climático” y tiene como objetivo promover e incentivar a los productores en el uso y adopción de las mejores prácticas para bajar las emisiones y capturar carbono en el suelo.

La gerente de Crecimiento Inclusivo, Vanesa Vázquez, agregó que la compañía busca llevar la innovación en sustentabilidad a los consumidores, para poder también involucrarlos a ellos en esta transformación a través del producto final. Un ejemplo fue el lanzamiento de Patagonia Sendero Sur, la primera cerveza orgánica del país, certificada por ArgenCert, para la que se certificó cada uno de los eslabones del proceso: desde el cultivo de la cebada, pasando por el malteado hasta la elaboración de la cerveza, permitiendo una rigurosa trazabilidad del producto. También lanzó 27 Eazy, cerveza elaborada con malta de cebada de agricultura regenerativa.