Un violento episodio sacudió el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, provincia de Buenos Aires este miércoles: El periodista de América TV, Cristian Mercatante, fue agredido mientras cubría el acto encabezado por Javier Milei y recibió un golpe en el rostro con una botella de vidrio que lo dejó ensangrentado y generó alarma entre los presentes y sus colegas

El incidente ocurrió en el club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, en medio de un clima de extrema tensión. Según relató Mercatante, la agresión fue inesperada mientras intentaba entrevistar a un grupo de encapuchados presentes en el lugar:

“Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue”, explicó el periodista.

“Fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó”, agregó.

La imagen del periodista ensangrentado recorrió todos los medios nacionales y en las ultimas horas, el camarógrafo de América dio a conocer el video donde se ve el momento exacto donde el botellazo le pega justo en la cara a Mercante.

Momentos de máxima tensión en el acto de La Libertad Avanza

El ataque se sumó a una jornada convulsionada. Desde temprano, simpatizantes de La Libertad Avanza y opositores protagonizaron enfrentamientos fuera del predio. A las 18:40 se registró una pelea a golpes de puño entre un militante y un transeúnte, en medio de burlas discriminatorias, según la cobertura de Crónica TV.

El episodio se enmarca en un contexto de amenazas previas de dirigentes opositores y advertencias del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre riesgos a la integridad del presidente. Además, un grupo de encapuchados logró irrumpir en el predio, presuntamente con la complicidad de efectivos de la Policía Federal, aumentando la tensión.

Tras la agresión, Mercatante confirmó a distintos medios que se encontraba en buen estado de salud y recibiría atención médica. Hasta el momento, no se registraron detenciones, y las circunstancias exactas del ataque continúan bajo investigación.

Quién es Cristian Mercatante, el periodista agredido

El periodista de 49 años es reconocido desde 2001, cuando participó en el reality El Bar, un formato que lo mantuvo en pantalla durante tres meses. Aquella experiencia le dio visibilidad, aunque -según él mismo relató en varias entrevistas- la exposición no se tradujo en oportunidades laborales. “Me conocía todo el mundo, pero no me daban trabajo. La fama te dura un mes o dos y dejas de ser el ‘genio’ de El Bar para ser el ‘boludo’ de El Bar’”, resumió.

Su vida estuvo marcada por situaciones dramáticas. Fue adicto desde la adolescencia, atravesó internaciones y sufrió una tragedia familiar: su padre asesinó a su madre y luego se suicidó, cuando él tenía apenas 16 años.

También vivió episodios de violencia vinculados al consumo de drogas y estuvo internado en un psiquiátrico. Entre 2004 y 2011 llegó a estar en situación de calle, sobreviviendo en refugios o en la vía pública. En ese período recibió la ayuda de Luis Ventura, quien le alquiló un departamento y lo acompañó.

El giro llegó en 2013, tras regresar de Ecuador. Pamela David, a quien conocía de El Bar, lo incorporó a la productora Kuarzo, donde comenzó como asistente y con el tiempo se consolidó como productor. Desde entonces trabaja de manera estable en la industria televisiva: integra el equipo de Los 8 escalones, colabora en Desayuno Americano, participa en Policías en acción y forma parte de castings para nuevos proyectos.