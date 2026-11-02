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Los 27 aeropuertos del país se verán afectados este viernes 6 de noviembre por una medida de fuerza impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La protesta incluirá una retención de tareas durante toda la jornada y tendrá un impacto directo en la actividad aerocomercial. Según lo informado por el gremio, únicamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y las operaciones oficiales.

El conflicto se origina en los reclamos por la falta de financiamiento del organismo y el deterioro de las condiciones laborales y operativas. Desde el sindicato advirtieron que la situación compromete el funcionamiento del sistema aerocomercial y puede afectar la seguridad de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros.

Los vuelos podrían verse fuertemente afectados con la medida de ATE.

En el caso de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, los trabajadores realizarán controles exhaustivos de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas y calles de rodaje. El objetivo será reforzar las tareas de fiscalización y resguardar las condiciones de seguridad operacional.

El reclamo de Rodolfo Aguiar

A través de sus redes sociales, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó la medida y responsabilizó al Gobierno nacional por las posibles demoras y cancelaciones que puedan registrarse durante la jornada.

“Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno“, sostuvo el dirigente sindical, quien cuestionó el desfinanciamiento del sistema aerocomercial y advirtió sobre sus consecuencias.

“¿Están esperando a que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores?”, planteó Aguiar.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En su publicación, el titular de ATE también cuestionó el destino de los fondos recaudados a través de la tasa aérea. Según indicó, anualmente se perciben unos $220.000 millones por ese concepto y afirmó que no se conoce el destino del 90% de esos recursos.

“Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos“, expresó.

Aguiar remarcó que la protesta no está dirigida contra los pasajeros, sino contra las políticas del Gobierno nacional. “Por el contrario, es contra el Gobierno para que puedan viajar seguros”, señaló.

La medida se desarrollará dos días antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, en un contexto en el que el gremio mantiene sus reclamos por mejoras salariales y mayor presupuesto para la ANAC.

Cabe destacar que ATE no hizo un listado de los 27 aeropuertos afectados, pero los dos principales, Ezeiza y Aeroparque están incluidos, por lo que los vuelos desde Río Gallegos o hacia Río Gallegos (lo mismo El Calafate), se verán posiblemente afectados en caso que se llegue a implementar la medida.