Tan Biónica vivió uno de los momentos más emotivos de su recital en Corrientes cuando, Chano Moreno Charpentier, recordó a José, un fan de la banda que tenía su entrada para el espectáculo del 31 de octubre, pero murió antes de poder asistir.

El joven había sido diagnosticado, en julio, con un tumor maligno y atravesó un tratamiento que alteró sus planes; tras su fallecimiento, familiares y amigos difundieron su historia en las redes para que llegara hasta los integrantes del grupo.

La campaña impulsada por el entorno de José alcanzó su objetivo: antes del concierto, Chano conoció lo ocurrido y decidió reservarle un lugar central dentro del espectáculo, al que asistieron más de 20 mil personas.

El homenaje se realizó antes de interpretar “Mis noches de enero”, la canción preferida del joven; el cantante explicó, al público, que el tema y el show estarían dedicados a José, cuya familia, según expresó, quedaría conectada para siempre con la banda.

Chano subió al escenario con una remera negra estampada con el rostro del fan; al mismo tiempo, las pantallas gigantes proyectaron fotografías del joven mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de la canción.

El pedido de la familia que llegó hasta Chano

La familia había contado que José esperaba con entusiasmo el recital y que ya tenía preparada su entrada; por eso, luego de su muerte, buscó que los músicos conocieran el significado que sus canciones tuvieron en su vida.

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