La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas sociales más importantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este beneficio brinda una ayuda económica mensual a madres, padres o tutores de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, cuando los adultos están desocupados, trabajan en la economía informal o se desempeñan en el servicio doméstico.

En el caso de hijos con discapacidad, la prestación cuenta con condiciones especiales que amplían su cobertura y el monto a percibir. Este mes, además del incremento, los beneficiarios recibirán dos adicionales: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche (para familias con hijos menores de tres años).

¿Hasta qué edad se cobra la AUH con discapacidad?

A diferencia de la AUH tradicional, que se abona hasta que el hijo cumple 18 años, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad no tiene límite de edad. Esto significa que el beneficio puede cobrarse de por vida, siempre que la persona beneficiaria mantenga vigente su Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumpla con los requisitos que establece ANSES.

Esta modalidad busca garantizar un sostenimiento económico permanente a las familias que cuidan a personas con discapacidad y no cuentan con ingresos formales.

Requisitos para acceder a la AUH por discapacidad

Según la información oficial del Gobierno Nacional, los titulares deben cumplir con los siguientes requisitos:

Que el niño, adolescente o adulto con discapacidad esté a cargo del titular (padre, madre, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado).

Que el beneficiario sea soltero o soltera.

Residir en el país. En caso de ser extranjero, se requiere al menos dos años de residencia legal en Argentina.

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Presentar el formulario PS 2.71 junto con el CUD actualizado ante ANSES para la autorización del cobro.

¿Quién puede cobrar la AUH por discapacidad?

El pago puede ser percibido por:

Uno de los progenitores del menor,

El tutor o curador,

Un pariente por consanguinidad hasta el tercer grado (como tíos o abuelos), si no hay padre o madre a cargo.

Monto de la AUH con discapacidad en noviembre 2025

Con el aumento del 2,1% establecido por el Decreto 274/2024, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza un monto bruto de $381.791 por mes.

Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20%, que se acumula y se paga una vez al año al presentar la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad.

Por lo tanto, el monto neto mensual en noviembre será de $305.432,80 por hijo con discapacidad.

En comparación, la AUH general (para hijos sin discapacidad) se ubica en $117.252 por menor de edad.

Cómo realizar el trámite

El trámite puede iniciarse de forma presencial en las oficinas de ANSES o con turno previo a través del sitio web oficial www.anses.gob.ar

Es fundamental presentar el Certificado Único de Discapacidad vigente y el formulario PS 2.71, debidamente firmado por el profesional médico tratante y las autoridades correspondientes.

Una vez aprobado, el beneficio se deposita mensualmente en la cuenta bancaria del titular, según el cronograma de pagos por terminación del DNI.