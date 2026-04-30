Aumentan los combustibles desde el 1° de Mayo por suba de impuestos de Nación: menor impacto en la Patagonia El Decreto 302/2026 publicado este jueves 30 de abril fijó nuevos valores para los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La actualización, parcial, impacta en nafta y gasoil en todo el país y traslada parte del ajuste pendiente a junio.

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Mientras el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares el barril, el Gobierno nacional oficializó un aumento en los combustibles a partir del 1° de mayo tras actualizar de forma parcial los impuestos que gravan la nafta y el gasoil. La medida se formalizó mediante el Decreto 302/2026, publicado en el Boletín Oficial este jueves, con vigencia desde el viernes 1 de mayo.

La normativa modificó el esquema establecido el 28 de agosto de 2025, a través del Decreto 617/2025, y definió nuevos montos para el impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, que inciden de manera directa en los precios al público.

Cómo impacta el aumento en nafta y gasoil

Los aumentos serán en general de 15 pesos por litro de gasoil y 11 pesos por litro de nafta. Sin embargo para la Patagonia, el incremento será de 10 pesos por litro para el caso del gasoil y de 63 centavos por litro para las naftas.

El decreto estableció incrementos específicos en los tributos aplicados por litro. En el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el impuesto sobre los combustibles líquidos aumentó $10,398 por litro, mientras que el impuesto al dióxido de carbono subió $0,637.

Para el gasoil, el incremento alcanzó $9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos más el impuesto al dióxido de carbono.

Cómo impacta en la Patagonia

Por otra parte, el tratamiento diferencial para el gasoil en el sur del país fue de $5,019, más el impuesto al dióxido de carbono registró una suba de $1,056 por litro.

En tanto que para las naftas sólo se incrementó en el impuesto al dióxido de carbono subió $0,637.

La medida incluye a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento de Malargüe en Mendoza.

Postergación de parte del ajuste impositivo

El Gobierno resolvió diferir una parte del aumento previsto en los impuestos correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025. Según el decreto, el resto del ajuste se aplicará a partir del 1° de junio de 2026.

La decisión se enmarca en el esquema de actualizaciones trimestrales basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC, tal como establece la Ley 23.966.

Marco legal y mecanismo de actualización

Los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se determinan mediante montos fijos que se actualizan de manera periódica. La normativa vigente dispone ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, en función de la inflación.

En los últimos años, distintas disposiciones postergaron la aplicación plena de esos incrementos. El Decreto 302/2026 se suma a esa secuencia al establecer una aplicación parcial en mayo y trasladar el resto a junio.