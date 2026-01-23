Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, confirmó el incremento de las recompensas por las desapariciones de los niños Loan Peña y Lian Flores. El primero fue visto por última vez a mediados de junio de 2024 en Corrientes, y el segundo permanece desaparecido desde fines de febrero de 2025 en Córdoba.

Las subas responden a pedidos de las querellas y buscan incentivar a quienes, sin participación en los hechos, cuenten con información relevante sobre el paradero de los menores para que la aporten ante las autoridades.

Dentro de las solicitudes también figuran las actualizaciones de los rostros mediante Inteligencia Artificial (IA), elaboradas en los últimos días. En ambos expedientes continúa activo el Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la búsqueda rápida de niños y adolescentes desaparecidos en situación de “alto riesgo inminente”.

Loan Peña

El 18 de junio de 2024, el Gobierno fijó una recompensa de 5 millones de pesos para quienes brindaran datos útiles que permitieran dar con el paradero de Loan, sin haber intervenido en el delito. El niño fue visto por última vez el 13 de junio de ese año en el paraje Algarrobar, localidad de 9 de Julio, Corrientes, cuando acompañó a su padre a almorzar a la casa de su abuela Catalina.

El trabajo de progresión de edad realizado por los peritos de la PFA.

Aunque la causa cuenta con 17 procesados —siete por la sustracción y ocultamiento del niño y otros diez por entorpecimiento, entre otros delitos—, los investigadores aún carecen de indicios sobre su destino o lo ocurrido. Ante este escenario, el Juzgado Federal de Goya solicitó mediante un oficio fechado el 10 de diciembre de 2025 el aumento del monto oportunamente ofrecido.

Luego del análisis correspondiente, la ministra Alejandra Monteoliva firmó la actualización de la recompensa a 20 millones de pesos para quien aporte información valiosa. Al momento de su desaparición, Loan vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes. “Loan es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza”, detallaron.

Lian Flores

En este caso, el Gobierno y el Ministerio dispusieron al inicio de la investigación una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos fehacientes sobre Lian, desaparecido el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba, durante la siesta.

Con el paso del tiempo y la consiguiente desactualización del monto, sumado a la necesidad de obtener información significativa que permita avanzar en la investigación judicial y al impacto público del caso, desde la cartera de Seguridad resolvieron elevar la recompensa a 20 millones de pesos.

Imagen creada con IA de Lian mostrando cómo se vería a casi un año de su desaparición.

En esta causa no hay personas detenidas, aunque pericias realizadas sobre dispositivos electrónicos permitieron establecer que los vecinos y hermanos Raúl y José Ribera Zambrana almacenaban en sus teléfonos material de abuso sexual infantil.

