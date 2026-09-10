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A un mes de la desaparición de Maira Romina Cabrera, la investigación intenta reconstruir los últimos movimientos de la joven y establecer qué ocurrió después de que fuera vista por última vez en la localidad de Casa de Piedra, departamento La Paz, en la provincia de Catamarca.

La mujer, de 27 años, desapareció el 10 de agosto. Desde entonces, la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en Recreo, lleva adelante una serie de medidas para reconstruir sus desplazamientos y determinar quiénes pudieron haber tenido contacto con ella en las horas previas a la pérdida de su rastro.

En ese marco, el fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, fue designado como fiscal coadyuvante. La incorporación fue dispuesta por la Procuración General del Ministerio Público Fiscal y apunta a reforzar el equipo que interviene en las diligencias vinculadas con el Distrito Sur de la Primera Circunscripción Judicial.

La conducción general de la investigación continuará a cargo de la fiscal Jorgelina Sobh. Córdoba Andreatta colaborará especialmente en las medidas que deban realizarse en la zona de Telarito y otros sectores considerados de interés para la causa.

Los familiares de Maira Romina Cabrera realizaron una movilización.

La pista de los transportistas

Una de las líneas de investigación se concentra en los camioneros que habrían circulado por la zona durante el período en que Maira desapareció. La Fiscalía informó que la próxima semana deberán presentarse en Recreo transportistas oriundos de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires.

Los testimonios buscarán precisar recorridos, horarios, paradas y las circunstancias en las que los camioneros podrían haberse cruzado con la joven. También se intenta establecer si alguno de ellos tuvo contacto directo con Maira o si puede aportar información sobre sus movimientos en cercanías de la ruta nacional N° 60.

La identificación de estos trabajadores se realizó con la colaboración de las Divisiones Trata de Personas de las provincias involucradas. Además, continúan las tareas para ubicar a otros dos camioneros que podrían sumar datos a la investigación.

En este punto aparece el posible interés para Santa Cruz: hasta el momento no se confirmó que haya un transportista santacruceño entre los citados. La Justicia todavía analiza información vinculada con personas que pudieron haber transitado por el corredor vial y no descarta ampliar la ronda de testimonios si surgen nuevos nombres.

El análisis de los celulares, en el centro de la pesquisa

La Fiscalía también comenzó a procesar información remitida por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los datos fueron solicitados a partir de distintos teléfonos y dispositivos secuestrados durante la investigación. El material incluye registros de llamadas entrantes y salientes, datos de ubicación y geolocalización, además de información relacionada con el impacto de las líneas en antenas de telefonía.

El análisis de esos registros podría permitir establecer qué teléfonos estuvieron activos en la zona de Casa de Piedra, Telarito y sus alrededores durante los días vinculados con la desaparición. También podría orientar nuevas inspecciones y rastrillajes en puntos determinados a partir de la información técnica.

Maira Romina Cabrera es de la provincia de Catamarca.

Nuevas medidas en Telarito

A partir de los datos obtenidos, se ordenaron nuevas medidas en Telarito y sectores cercanos. La zona ya había sido recorrida durante distintos operativos, con participación de grupos especializados y unidades policiales de Catamarca y otras provincias.

Desde el inicio de la búsqueda se realizaron registros e inspecciones en viviendas, puestos y sectores rurales. En esos procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos, prendas de vestir y elementos que serán sometidos a pericias.

También se relevaron cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus de Recreo y de comercios ubicados en las inmediaciones. El material fílmico es analizado por personal especializado del Laboratorio Satélite, que intenta establecer horarios, recorridos y posibles medios de transporte utilizados por la joven.

La investigación incluyó además comunicaciones con puestos ubicados sobre la ruta nacional 60, la recepción de más de veinte testimonios y pedidos de informes a empresas telefónicas, entidades bancarias, organismos especializados, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de otras jurisdicciones.

En los operativos intervienen efectivos de Trata de Personas, Homicidios, Criminalística, Drones, Canes, Montada y el grupo especial Kuntur, bajo las directivas de la fiscal Jorgelina Sobh.

Mientras se espera la nueva ronda de declaraciones, la búsqueda de Maira Romina Cabrera continúa activa. La Fiscalía intenta cruzar testimonios, registros telefónicos, imágenes y datos de geolocalización para reconstruir el recorrido de la joven y determinar qué ocurrió después del 10 de agosto.