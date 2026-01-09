Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La nacionalidad de Carlos Gardel fue el eje central de grandes debates entre argentinos y urguayos que lo reclaman como propio. Al margen de la discusión entre rioplatenses, también hay teorías que decían que en realidad era francés: un acta de la ciudad de Toulouse, Francia, afirma que fue registrado en un hospital de allí bajo el nombre de Charles Romuald Gardes, el apellido de su madre.

Entonces, ¿Gardel era argentino, uruguayo o francés?. Según el documento emitido por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires en 1920 y encontrado por la Comisión Gardel Rioplatense, el cantante nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, Uruguay.

El documento que certifica el origen de Gardel

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, publicó un comunicado en el que se expone el documento que vendría a ponerle fin a la discusión.

Según consta en el folio número 907 del Registro Civil del Uruguay, Carlos Gardel quedó oficialmente inscripto como ciudadano uruguayo. “Constan sus datos: nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887; soltero; artista; domicilio Rodríguez Peña 451. Hijo de Carlos y María Gardel, ambos uruguayos, fallecidos”, se afirma en el comunicado.

El registro pertenece al número 10.052 del Consulado de Ururguay en Buenos Aires y fue emitido en 1920, cuando Gardel solicitó la ciudadanía argentina.

El comunicado emitido por la Comisión Gardel Rioplatense (CGR).

El gran hallazgo

Este descubrimiento fue el resultado de una investigación paciente en antigups archivos y estanterías. Finalmente apareció a 105 años de su emisión.

De acuerdo a los investigadores, esta pieza será clave para que organismos internacionales puedan avalar de forma segura la identidad legal de Gardel.

“Uruguayo por nacionalidad y argentino por adopción: AUTÉNTICO RIOPLATENSE”– Comisión Gardel Rioplatense.

Un trámite habitual para la época

La situación de Gardel no fue excepcional. En el mismo bibliorato figuran alrededor de mil nacionalizaciones de adultos tramitadas entre enero de 1915 y mediados de 1924. El cantor siguió el mismo procedimiento que muchos otros compatriotas que buscaban regularizar su situación legal en Argentina.

El documento hallado 105 años después de su publicación.

La verificación del archivo

Como era de esperarse, el documento generó controversias. Especialistas argentinos sostienen que el acta es “un testimonio puntual de un momento puntual” y que “refleja lo que una persona declaró ante un funcionario, pero no equivale a una constatación directa del hecho briográfico que declara”.

Por este motivo, el bibliorato será sometido a verificaciones técnicas y archivísticas. Estas verificaciones incluyen análisis del papel, la tinta, la caligrafía, los sellos y las anotaciones al margen. También se comparará con otros registros consulares para acreditar su autenticidad.

El proceso de validación ya comenzó a través de una escribana uruguaya y continuará con un peritaje oficial a cargo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay.

A esta altura parece inevitable el debate constante sobre el origen del cantante de tango. Sin embargo, existe un consenso indiscutido: “El Zorzal” es un símbolo de la música latinoamericana (y en especial, argentina) y uno de los máximos exponentes del tango a nivel mundial.