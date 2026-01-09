Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Marcelo “Teto” Medina sorprendió a sus seguidores al confesar públicamente que fue diagnosticado con cáncer de colon. El conductor argentino, de 60 años, eligió su cuenta de Facebook para comunicar la noticia y brindar detalles sobre su estado de salud, en un mensaje directo y cargado de agradecimiento.

“Hola a todos. Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos. Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado”, escribió Medina, quien cuenta con más de 160 mil seguidores en la red social.

Según explicó, ya se sometió a una intervención quirúrgica que tuvo un resultado “exitoso” y actualmente continúa con sesiones de quimioterapia. Además, los médicos evalúan la posibilidad de una nueva operación en el hígado en los próximos meses.

“Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, detalló el conductor, quien se mostró optimista y confiado en el equipo médico que lo acompaña.

eL mensaje de Teto Medina al revelar los detalles de su salud

En su mensaje, Teto Medina también habló de su presente personal y del camino que eligió en los últimos años, alejado de la televisión. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, expresó.

El exanimador de televisión destacó la importancia de vivir el presente y valorar los afectos: “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos: amigos, familia, afectos. A veces vivimos pensando en qué nos falta sin ver lo que nos rodea”.

También dejó un mensaje motivacional para sus seguidores: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho”.

Tras el anuncio, cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo y aliento. “Nunca bajes los brazos”, “Gracias por compartir tu fortaleza” y “Fuerza, Teto”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su publicación.

La denuncia que pesa en su contra

En 2019, Teto Medina se alejó de los medios tras la denuncia presentada por su expareja, Mónica Fernández, quien lo acusó de abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.

El conductor continúa imputado en la causa judicial. En agosto de 2024, el fiscal Marcelo Roma solicitó la elevación a juicio oral por abuso sexual con acceso carnal en tres oportunidades y amenazas coactivas, por hechos ocurridos ese mismo año. A partir de esa denuncia, Medina decidió mantenerse alejado de la exposición mediática.