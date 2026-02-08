Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Partido Justicialista (PJ) de la Provincia de Buenos Aires oficializó a Axel Kicillof como nuevo presidente del PJ bonaerense y difundió un documento político en el que convocó a construir una “alternativa y esperanza” frente a las políticas del presidente Javier Milei.

En un comunicado dirigido a afiliadas y afiliados, el peronismo bonaerense definió el escenario actual como un contexto de “ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional”. En ese marco, sostuvo que la provincia se convirtió en el “principal dique de contención” ante el impacto de las medidas del Gobierno nacional.

El texto destaca que el gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, asumió el rol de “red y escudo”, sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública “allí donde el Estado nacional deserta”.

Además, el comunicado resalta el papel de los intendentes peronistas de la provincia, quienes —según el documento— defienden servicios esenciales en cada municipio frente a las políticas de la administración libertaria.

“El peronismo bonaerense viene demostrando capacidad de gestión, cercanía y compromiso”, señala el texto, que reivindica la experiencia de gobierno en la provincia desde 2019.

“No alcanza con resistir”: el mensaje contra el modelo de Milei

En uno de los párrafos centrales, el PJ bonaerense subraya que “no alcanza con resistir” y plantea la necesidad de dar un paso más en la construcción política.

“El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza”, sostiene el documento, que convoca a la unidad del peronismo para enfrentar el “modelo de exclusión” que, según afirman, impulsa Javier Milei.

El espacio también recordó la victoria electoral de septiembre pasado en la provincia de Buenos Aires, al considerar que demostró que “a esta derecha se le puede ganar”. En ese sentido, llamó a proyectar esa experiencia hacia una “alternativa política con vocación de futuro y voluntad transformadora”.

Fuerte respaldo a Cristina Kirchner

El comunicado incluye un respaldo explícito a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un “repudio absoluto a la injusta condena y detención”, que el partido enmarca en un “clima creciente de autoritarismo y persecución política”.

El PJ bonaerense reafirmó su “compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, la Constitución y las garantías del pueblo”, y consideró que la situación judicial de la exmandataria forma parte de una ofensiva más amplia contra el sistema democrático argentino.

Cómo quedó la conducción del PJ bonaerense

El documento oficializó la lista acordada para la nueva conducción del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires:

Presidente: Axel Kicillof

Axel Kicillof Vicepresidenta 1ª: Verónica Magario

Verónica Magario Vicepresidente 2º: Federico Otermín

Federico Otermín Secretario General: Mariano Cascallares

Mariano Cascallares Presidente del Congreso: Máximo Kirchner

Máximo Kirchner Presidente de la Junta Electoral: Leonardo Nardini

Con esta nueva conducción, el PJ bonaerense busca consolidar su estructura partidaria y posicionarse como eje de una alternativa política nacional frente al gobierno de Javier Milei, en un escenario atravesado por el ajuste económico y la disputa por el rumbo del país.