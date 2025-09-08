Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof se dirigió a la militancia desde su sede en La Plata, agradeciendo la colaboración de Sergio Massa y Cristina Kirchner. “Venimos a festejar que con una boleta le pusimos freno a este gobierno de Milei”, afirmó.

“Es la primera vez que hay un Gobierno Nacional de esta orientación y signo político tan extravagante y bizarro, pero que al mismo tiempo la PBA se gobierna de una mirada y concepción diferente de lo que pasa en la Nación”, señaló Kicillof durante su discurso.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, añadió: “No se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la diversidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina”.

Hizo hincapié en que “nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión, nunca respondimos con maltrato, nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar por la provincia”,

Le dirigió un mensaje al Presidente: “Le digo a Javier Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo”.

Para cerrar, sentenció: “Quiero dejar en claro hoy, que con esta elección y con este resultado, encontramos una diferencia de 13%. Se ganaron 99 municipios, se ganaron seis de las ocho secciones electorales. Vengo a decirles hoy que con esto queda confirmado que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”.

Audio de Cristina Kirchner: “Felices”

En el marco de los festejos en la sede de Fuerza Patria y antes de que hablara Kicillof, Cristina Kirchner compartió un audio expresando su satisfacción por los resultados.

“Hola, ¿Cómo están todos y todas? Me imagino que felices, como lo estoy yo. Quiero enviar un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. Fue una elección histórica en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron, también”, afirmó la expresidenta.

“Es una elección de medio término y el Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la sabiduría y la serenidad para hacerlo porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche”, agregó CFK.