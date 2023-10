Es de público conocimiento que los papás de Charlotte Caniggia, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, se encuentran separados. En la última emisión del “Bailando 2023” (América TV), conducido por Marcelo Tinelli, le consultaron a la modelo “cómo se lleva con ellos actualmente” e hizo unos duros comentarios.

Bailando 2023: la triste confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con sus padres

Primero, Charlotte reveló: “No está todo de maravilla, pero a veces sí. “¿Hola papá, como andas?”, cordial”, reconoció.

Luego, aseguró: “No es muy fácil mi papel, pero no sé qué más hacer”, haciendo referencia a que siempre intenta acercarse a ellos y no logra conseguirlo.

Ante esto, dio más detalles: “Todo comenzó cuando se separaron. No nos hablaron, tomaron distancia. Yo, hace años estoy en esta posición. Ya es algo normal, no es que es de ahora. Los extraño, obviamente. Quiero abrazarlos, tomar un café, hablar con ellos… Pero bueno, mi vida es así, tengo que aceptarla”.

A pesar de todo, la influencer mantiene la esperanza: “Quizá, en un par de años, me pase que mis papás se acerquen a mí y quieran compartir momentos conmigo. Yo estoy abierta, pero no voy a estar siguiéndolos todo el tiempo y exigirles que me amen o que me llamen. Es medio cansador”.

Además, esta no es la primera vez que habla sobre esto, sino que, anteriormente, había confesado que “le gustaría que sean más presentes y le manden un mensaje diciéndole lo orgullosos que están de ella”.

