En la última emisión de “Got Talent Argentina” (Telefe), la participante Alma Meaurio, de 13 años, dejó impactados a los jurados, Florencia Peña (actriz), Emir Abdul (bailarín), La Joaqui y Abel Pintos (cantantes), cuando tocó el violín.

Las reacciones de los jueces de Got Talent Argentina al ver la performance de Alma Meaurio

La niña se presentó junto a su madre y hermana, quienes usaron la guitarra y el piano. Ella se encontraba vestida en ropa tradicional del folklore argentino y, cuando finalizó su performance, las devoluciones de todos fueron positivas.

Primero, Florencia expresó: “Te felicito muchísimo y felicito mucho a tu madre, porque los niños y las niñas necesitan ser escuchados también”.

Luego, Emir comentó: “Es muy hermoso que a tu corta edad hayas descubierto lo que queres hacer con tu vida”.

Por otro lado, La Joaqui confesó: “Me encantó lo que hicieron las tres, como artistas y familia”.

Por último, Abel dijo: “Lo que haces hoy es todo lo que tenés que demostrar. Sos un diamante en bruto. Para mí, fue perfecto lo que hiciste”.

Una concursante de Got Talent Argentina hizo llorar al jurado

Los sentimientos están a flor de piel en el concurso de talentos. Paula Sabatino deslumbró con su baile e hizo quebrar a Peña, Abdul, La Joaqui y Pintos. Incluso, pasó a las semifinales ya que recibió el botón dorado.

Antes de comenzar, la joven reveló: “Quiero mostrar que con trabajo, disciplina, constancia y pasión, todos pueden lograr lo que quieren”, y, luego, reveló: “Mi mamá era bailarina, pero ella nunca me llevó a danza. Tuvo una experiencia distinta a la mía. Yo hice natación desde los 4 hasta los 12 y elegí la danza por mí. Mis amigas bailaban. Yo las veía bailar y quería hacer lo mismo”.

Sabatino hizo su presentación con la canción “My Immortal” de Evanescence y, rápidamente, mostró sus delicados pasos de danza clásica. Estos lograron impresionar a los jueces.

Primero, Abel confesó. “A mí me pareció increíble. Yo no conocía esta disciplina. No siento que diste todo para dar porque, seguramente, tengas mucho más. Siento que diste todo lo que podías dar en este momento, con la canción y performance. Te felicito: inspirador, emocionante y maravilloso”.

Luego, Florencia comentó: “Me pasó que te vi el corazón y a una joven niña saliendo a buscar su sueño. Tenés un talento enorme, más allá de la técnica, de tu condición física y de lo difícil que es. Lo que vi es una mujer que tiene puesto el corazón en su arte y eso me emociona siempre”.

Por otro lado, Abdul, especialista en el rubro, dio su veredicto: “Es tan difícil para nosotros, los bailarines, buscar nuestro sueño. Levantarse, ensayar e ir en contra del mundo. Ganar dos mangos por un show o una clase. Hay pocos lugares y, entre tantos, es como que tenemos que hacernos valer. Estuvo un poco desprolijo, pero conecté contigo porque me hizo recordar a mi mamá, que es lo mejor que tengo. Me decía “hijo, ¿y si te va mal? ¿Y si no vas a llegar a algo?”. Ese miedo de las madres, que nosotros nos ponemos en contra. Ojalá que muchos padres entiendan que es algo que nos sale de adentro, sin importar nada. No importa si nos va mal, queremos ser felices y en esta vida estamos de paso y no para siempre”.

Ante todas las devoluciones positivas, la actriz se levantó y apretó el “pase” dorado. Esto hizo que Paula vaya directo a las semifinales.

Leé más notas de La Opinión Austral