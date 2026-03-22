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Las entidades financieras de todo el país permanecerán cerradas el lunes 23 y martes 24 de marzo debido al feriado con fines turísticos y la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La medida, en línea con lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina, extiende la inactividad en sucursales hasta el miércoles 25, cuando se retomará la atención habitual.

Servicios digitales activos

Durante estos días no habrá atención en ventanilla, por lo que no se podrán realizar trámites presenciales. Sin embargo, los usuarios podrán operar normalmente a través de home banking y aplicaciones móviles.

Las transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y otras gestiones digitales seguirán disponibles las 24 horas, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Cajeros automáticos y retiro de efectivo

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en cada fin de semana largo es la disponibilidad de efectivo. Si bien los bancos reforzaron la carga de cajeros antes del feriado, la disponibilidad dependerá de la demanda en cada zona.

Como alternativa, los usuarios pueden retirar dinero en comercios mediante el sistema “Extra Cash”. Supermercados, farmacias y estaciones de servicio permiten acceder a efectivo al realizar una compra con tarjeta de débito.

Entre las cadenas que ofrecen este servicio se encuentran Carrefour, Coto, ChangoMás y Farmacity. El monto a retirar debe informarse antes de pagar y queda registrado en el comprobante.

Vencimientos y pagos: qué pasa durante el feriado

Los vencimientos de tarjetas de crédito, servicios, préstamos e impuestos que caigan el 23 o 24 de marzo se trasladan automáticamente al miércoles 25.

De acuerdo con la normativa vigente, este cambio no genera intereses ni recargos. Lo mismo aplica para obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que ajusta su calendario en función de los días no hábiles.

Cheques, transferencias y clearing

El sistema de clearing bancario permanecerá suspendido durante ambos feriados. Esto implica que operaciones como depósitos de cheques o transferencias de alto monto que requieren validación manual recién se procesarán cuando reabra el sistema financiero.

Billeteras virtuales y pagos con QR

En paralelo, las billeteras virtuales continúan funcionando con normalidad. Los pagos con código QR y las transferencias entre cuentas digitales se mantienen activos, sin depender de la apertura de sucursales.

Esta modalidad se consolidó como una alternativa clave, especialmente en contextos de feriados prolongados.

Límites de extracción y atención al cliente

Los retiros de dinero en comercios suelen tener límites más bajos que los cajeros automáticos y dependen del efectivo disponible en cada local. Además, el monto extraído se suma al límite diario de la tarjeta de débito.

Por otro lado, las redes como Banelco y Red Link mantienen operativos sus centros de atención telefónica durante las 24 horas para denuncias por robo o extravío de tarjetas.

En caso de que un cajero retenga una tarjeta, será necesario esperar hasta la reapertura de las sucursales el miércoles 25 para recuperarla.

Impacto en todo el sistema financiero

El esquema responde a lo establecido por la ley de feriados nacionales, que incluye el feriado puente del lunes 23 y el del martes 24 de marzo, generando un parate total en la actividad bancaria y bursátil.

A su vez, organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustaron sus cronogramas de pago para evitar inconvenientes a jubilados y pensionados.

Con este panorama, el sistema financiero retomará su ritmo habitual recién a partir del miércoles, luego de un fin de semana largo que impacta tanto en la atención presencial como en la operatoria tradicional.