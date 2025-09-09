El fútbol juvenil argentino vive un momento histórico y Santa Cruz tiene a uno de los suyos como protagonista. El arquero Benicio Romero, nacido en Río Gallegos y formado en el Atlético Boxing Club, integra el plantel de Racing Club de Avellaneda que este miércoles enfrentará al Barcelona en la final del Mundial de Clubes Sub 18 que se disputa en España.

Romero, que desde hace cuatro años forma parte de las inferiores de la Academia, fue noticia en los últimos días no sólo por el logro colectivo, sino también por un gesto que lo volvió viral. En el partido de cuartos de final, cuando Racing convirtió el quinto gol agónico que le dio la clasificación frente al Real Betis, el arquero suplente lo festejó con tanta pasión desde el banco que las imágenes recorrieron las redes sociales.

La escena no pasó desapercibida para Sebastián Saja, histórico arquero de la Academia y hoy dirigente del club, quien le dedicó unas palabras que marcaron el espíritu del plantel. “Te vi festejar, Benicio, el gol. Yo también fui arquero suplente y la verdad es que la emoción con la que lo gritaste habla de la unión que tienen ustedes. Todos tiran para adelante por el mismo sueño, como dijo el Diego. Y cuando todos tiran para adelante por el mismo sueño, es difícil que los paren”, expresó Saja, en un mensaje que reforzó la confianza del grupo.

El equipo dirigido por el Chaco Martínez viene de hacer historia al derrotar 2 a 1 al Real Madrid, uno de los gigantes del fútbol mundial, en una semifinal que quedará grabada en la memoria racinguista. Con goles de Bautista Pérez y Aquiles Mansilla, Racing mostró carácter, buen juego y una mentalidad ganadora que lo llevó a superar a una de las canteras más prestigiosas del planeta.

Romero, que en su paso por Boxing defendió el arco desde muy chico antes de partir a Avellaneda, ya integró las selecciones juveniles argentinas y hoy disfruta de una experiencia única: representar a Racing en un torneo que reúne a las promesas más destacadas del mundo.

La final ante el Barcelona será un nuevo desafío para este plantel que ya dejó en el camino a Sevilla, Corinthians, Pogba Academy, Betis y al propio Real Madrid. Con puntaje ideal, Racing se plantó en Europa con una identidad de juego ofensiva y una unión de grupo que se refleja tanto dentro como fuera de la cancha.

Para Río Gallegos, la presencia de Benicio en este contexto es motivo de orgullo. Su recorrido, desde la cancha del Boxing hasta una final mundialista con Racing, demuestra que el semillero santacruceño sigue dando frutos. Y aunque el protagonismo dentro del campo todavía está por llegar, su figura ya inspira a otros chicos de la región que sueñan con llegar al fútbol grande.

El próximo paso será la gran final frente al Barcelona, un partido que puede marcar un antes y un después en la carrera de estos jóvenes y en particular en la de Romero, el arquero que con su festejo emocionó a Racing y que hoy representa el sueño de todo un sur futbolero.