Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Cilindro de Avellaneda se prepara para vivir una jornada especial. En el entretiempo del clásico entre Racing y San Lorenzo, los juveniles de la Academia que recientemente se consagraron subcampeones del Mundial de Clubes Sub 18 en España recibirán un emotivo reconocimiento. Entre ellos estará el arquero santacruceño Benicio Romero, surgido del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, quien integró el plantel que hizo historia en Europa.

El partido, que se disputará desde las 19 horas en el estadio Presidente Perón, servirá no solo como escenario de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino, sino también como marco ideal para homenajear a una camada de pibes que dejó la vara muy alta en la competencia internacional. Racing venció a gigantes como Sevilla, Corinthians y Real Madrid, y cayó en la final frente al Barcelona, en un torneo que reunió a las mejores canteras del planeta.

Para Romero, que ya se había hecho viral durante el certamen por su apasionado festejo desde el banco en el triunfo ante el Betis, será una oportunidad única de recibir el aplauso de todo el Cilindro. El joven arquero, que lleva cuatro años en las inferiores de Racing, continúa su crecimiento en la Sexta División y se proyecta como una de las grandes promesas bajo los tres palos.

El homenaje será también una forma de reafirmar el valor del Predio Tita, que no solo alimenta el presente deportivo de la institución, sino que proyecta a futuro a futbolistas que ya demostraron carácter, identidad y pertenencia. Para la familia Romero y para la comunidad de Río Gallegos, será otro motivo de orgullo ver a Benicio compartir escenario con sus compañeros y recibir el reconocimiento de la hinchada académica.

El clásico entre Racing y San Lorenzo promete emociones dentro y fuera de la cancha. En el entretiempo, el Cilindro se vestirá de fiesta para aplaudir a los pibes del Tita, con un nombre propio que resuena especialmente en el sur del país: Benicio Romero.