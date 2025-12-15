Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bernarda Cella, una de las mentes detrás del fenómeno OLGA, dialogó con La Opinión Austral al término de la primera edición de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming. La ceremonia, organizada por APTRA, se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contó con 32 ternas que distinguieron a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming que marcaron el año.

Sobre la victoria de su canal en nueve nominaciones —“Gracias Mercedes”, Nati Jota; “Soñé que volaba”, Damián Betular; “La Cruda”; “Tapados de Laburo”; “Sería increíble”; “Mi primo es así” y Mejor producción integral—, señaló: “Muy bien, muy feliz, muy contenta por cómo salió todo”.

En relación con la transmisión del evento por parte de OLGA junto a Telefe, comentó: “Se planeó durante muchos meses, desde la mitad del año sabíamos que íbamos a hacerlo; fue una fiesta para más de 600 personas, así que llevó mucho trabajo”. Además, se refirió al ganador del Martín Fierro de Oro, que quedó en manos del CONICET: “No sabía nada y me da mucho orgullo, me encanta”, expresó.

Bernarda sostuvo que “nos encantaría hacer otro evento como este, haberlo inaugurado nosotros y poder seguirlo sería genial”. Acerca del reconocimiento a Mejor producción integral, remarcó: “Muy contentos y para el 2026 se vienen muchas cosas nuevas”.

