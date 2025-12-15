Iván Schargrodsky fue consagrado como Mejor Voz Periodística del Streaming en los Premios Martín Fierro, uno de los máximos reconocimientos de la industria de los medios en Argentina. El periodista, que integra el canal Cenital+, celebró el premio y compartió sus sensaciones en diálogo con La Opinión Austral.

“Contento, siempre es mejor ganar que perder en todo. Si bien el premio más importante es que la gente que nos mira y nos elige lo haga día a día, está buenísimo ganar”, expresó Schargrodsky minutos después de recibir la estatuilla.

Consultado sobre a quién le dedicaba el premio, el periodista fue claro y emotivo: “A mi hijo, a la única persona que me cambia para bien. Además, como terminó el jardín, fue un esfuerzo grande por cuestiones más privadas. Así que es para él, solamente para él”.

Al hacer un balance del año, Iván Schargrodsky reflexionó sobre el momento que atraviesa la profesión: “Es una época difícil para hacer periodismo, no solo por la coyuntura política, sino por los avances tecnológicos y la cuestión global. Es un momento interesante, pero también complejo: el que no se adapta, lamentablemente, puede quedar afuera”.

En ese sentido, remarcó la importancia del contenido de calidad:

“Creo que el contenido manda. Hay cosas que llevan tiempo, que no son rápidas, que necesitan estudio, y la coyuntura es una de ellas”.

Lo que se viene en Cenital+

De cara al próximo año, el periodista adelantó cambios y nuevos proyectos dentro del canal: “Voy a cambiar de piel. No voy a hacer el programa que sigo haciendo, sino otro más editorial. Será un programa semanal de análisis, bien editorial, de una hora. En principio voy a estar solo, y eventualmente, si el tema lo demanda, habrá algún invitado”.

Además, explicó que las entrevistas pasarán a ser mensuales y que habrá nuevas incorporaciones al equipo, aún no confirmadas, siempre manteniendo “el tono de evidencia y profundidad” que caracteriza a Cenital+.

Con este reconocimiento, Iván Schargrodsky se consolida como una de las figuras más influyentes del periodismo en streaming, reafirmando su apuesta por el análisis profundo y el contenido de calidad en un contexto mediático en constante transformación.