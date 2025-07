En medio de un nuevo conflicto con “El Nueve”, Beto Casella manifestó su malestar y dejó, en claro, que su vínculo con el canal está completamente deteriorada; este jueves 24 de julio, “Bendita” fue emitido sin sus conductores ni panelistas, en una decisión tomada por todo el equipo como forma de protesta ante situaciones que consideran injustas dentro de la señal.

La transmisión comenzó con imágenes del estudio vacío y varios zócalos en tono irónico. “Todos con parte de enfermo” o “¡Qué mala suerte tenemos!”; entre otros; luego, se emitió un compilado de momentos pasados del programa; fue una manera simbólica de manifestar el malestar interno del equipo, encabezado por Casella.

Cabe destacar que, el miércoles pasado, Beto tampoco se presentó en el programa, luego de que a su compañero Rodrigo Vagoneta no le permitieran ingresar con su vehículo, necesario para trasladar el material que usa en sus sketches de humor; en su reemplazo, estuvo Edith Hermida.

En declaraciones a “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, el periodista explicó que no solo estuvo engripado esa noche, sino que, también, protestó por una situación injusta. “A las 20:30 hs hay un estacionamiento inmenso y, mis compañeros, no lo pueden usar; me pareció mal y lo dije”, reveló; además, aseguró que nunca pidió privilegios. “Ni ropa pido, me la compro en Avellaneda. Solo quiero trabajar tranquilo”, manifestó.

Tras estos dichos, reveló cómo es su vínculo con el canal. “Siempre estuvo quebrada mi relación con “Canal 9”. No tengo amigos ahí y, si no están cómodos conmigo, me voy sin problema”, aseveró, y, añadió: “No es un ultimátum, pero, si se hace irrespirable, buscamos otra opción. Ellos no tienen obligación con nosotros y nosotros tampoco con ellos”.

Otro hecho que reflejó esta tensión ocurrió a comienzos de julio, cuando Rocío Marengo, invitada al programa y embarazada, no pudo ingresar con su auto. “La producción avisó y nadie supo qué hacer… Marengo embarazada, dando vueltas por Colegiales… Estamos en 2025 y, todavía, esperando un mail”, denunció, indignado.

Las declaraciones de Casella reflejan una creciente distancia con “El Nueve”; aunque por ahora “Bendita” sigue al aire en la señal, el vínculo parece estar al borde del quiebre definitivo.

Beto Casella destrozó a Romina Scalora

Romi Scalora fue la gran incorporación del último tiempo para los programas de Casella; sin embargo, la panelista se fue del programa que integraban en la “Rock & Pop”; esto habría generado la furia del conductor, quien, también, la desvinculó de “Bendita TV” y, aseguró, que no volvería a trabajar con ella.

Al aire de su programa en “Rock & Pop”, Beto no dudó en sacar a la luz una vieja interna; a pesar de que arrancó elogiando a la comediante y profesora de historia, no tardó en destrozarla. “Cuando se fue al streaming, para nosotros fue difícil. Formábamos un equipo bárbaro mientras trabajamos. Nos divertíamos, pero… en los cortes, una fo… Más conflictiva que la m…”, dijo.

“En mi vida volvería a trabajar con ella, que está llena de traumas. Puse un ejemplo, pero es verdad. Es una chica macanuda, muy formada, pero yo no la volvería a convocar para trabajar ni loco. Tuvimos una fea experiencia, insólita, inesperada”, añadió el conductor.

Posteriormente, Casella le reprochó haber criticado a alguien con quien conformó equipo en un programa; además, añadió: “Estoy seguro de que es una chica que la emoción la desborda, pero, puntualmente, a mí no me gustó que se vaya y, después, le dedique media hora a hablar mal de una compañera”.

La picante respuesta de Romina Scalora a Beto Casella

Scalora salió al cruce al aire de “A la tarde” (América).“No me sorprenden sus declaraciones, pero yo no voy a hablar mal de él. Si yo contesto soy una desagradecida que recién arranca, que no puede responder y no tiene autoridad. Tengo que bancarme que digan de mí lo que tienen ganas”, manifestó.

Luego, deslizó que algunas diferencias entre ella y Edith Hermida fueron el verdadero trasfondo del enojo de Casella, quien siempre se mostró en defensa de quien todavía lo acompaña al aire de “Bendita TV” (El nueve).

“Tampoco volvería a trabajar con él. Cuando me sacó de “Bendita”, después de que le dijera que dejaba la radio, me dijo que ‘algún día íbamos a volver a trabajar juntos’ y le dije que “sí”; después, dio una nota donde habló muy mal de mí. La verdad es que me sorprende que, después de tanto tiempo, me use de ejemplo para decir que soy una fo… Habla de él, no de mí“, sostuvo.

Y, concluyó: “Yo le dije que no quería hacer más el programa de radio y, tres días después, me sacó de Bendita. No creo merecerme esas palabras y no creo merecerme una nota que les dio a Lussich y a Pallares cuando estaban en “El Trece”; ahí, dio a él entender que yo lo dejé a él porque me acostaba con alguien de un canal”.

