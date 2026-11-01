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Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate este domingo, en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Lautaro Di Lollo marcó el único gol de la tarde en una Bombonera colmada, en un encuentro que tuvo dos expulsados en el conjunto visitante.

El partido comenzó con mucha intensidad y una temprana incidencia: a los seis minutos, Lucas Martínez Quarta recibió la tarjeta roja y dejó al equipo millonario con diez jugadores. Boca aprovechó la ventaja numérica y encontró la apertura del marcador a los 27 minutos, cuando Di Lollo ganó de cabeza y convirtió el 1-0.

Con el resultado a favor, el Xeneize dominó buena parte del primer tiempo y generó situaciones para ampliar la diferencia antes del descanso. Sin embargo, en el complemento River logró acomodarse mejor en el campo y equilibró las acciones, pese a la inferioridad numérica.

El desarrollo estuvo marcado por los reclamos y las discusiones con el árbitro Nicolás Ramírez. El conjunto visitante pidió un penal por una acción sobre Nicolás Otamendi, pero el juez no sancionó la infracción. La tensión también se trasladó a los futbolistas y, a los 34 minutos de la segunda etapa, Gonzalo Montiel fue expulsado y dejó a River con nueve jugadores.

Con este triunfo, Boca, que ya tenía asegurada su clasificación a los octavos de final, alcanzó los 30 puntos y se mantiene segundo en el Grupo A, detrás del líder. Vélez lo sigue con 28 unidades.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, en cambio, continúa sin garantizar su presencia en la próxima instancia. Ocupa el cuarto puesto del Grupo B, con 23 puntos, y deberá buscar resultados que le permitan avanzar en el certamen.

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