Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 26 de octubre de 2025 será una fecha histórica para la Argentina: debutará la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas. Tras décadas de debate, este nuevo sistema busca transparentar el proceso electoral, poner fin al robo de boletas y garantizar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas.

A continuación, te contamos cómo se usa la BUP, qué errores evitar y cómo practicar con el simulador oficial antes de votar.

¿Qué es la Boleta Única de Papel y cómo funciona?

La Boleta Única de Papel reemplaza a las boletas partidarias tradicionales. Consiste en una sola hoja impresa a color donde aparecen todas las listas de candidatos organizadas en columnas por partido político y filas por categoría electoral.

De esta manera, el votante recibe un único formulario firmado por la autoridad de mesa y, con una birome, marca su preferencia.

Paso a paso: cómo votar con la Boleta Única de Papel

Presentarse con el DNI en el lugar de votación asignado entre las 8:00 y las 18:00 horas (se puede consultar en la app Mi Argentina o en la web oficial). El presidente de mesa entrega la boleta única firmada y una birome. En el cuarto oscuro, se debe marcar un solo casillero por cada categoría (diputados, senadores, etc.). Una vez completado, la boleta debe doblarse como indican las instrucciones, dejando visible la firma de la autoridad de mesa y ocultando la elección. Finalmente, se coloca en la urna correspondiente.

Errores comunes que anulan el voto

No marcar ningún casillero : el voto será en blanco.

: el voto será en blanco. Marcar dos o más opciones en la misma categoría : el voto será nulo.

: el voto será nulo. Romper o escribir fuera del casillero: la boleta será inválida.

En caso de equivocarte, podés pedir una nueva boleta a la autoridad de mesa. La anterior se anula y se te entrega otra para votar correctamente.

Simulador oficial de la Boleta Única de Papel

Para que los votantes lleguen preparados, la Dirección Nacional Electoral lanzó un simulador online de la Boleta Única de Papel.

Este recurso permite practicar el procedimiento real:

Se selecciona el distrito correspondiente.

Aparece el modelo de boleta con las listas disponibles.

El sistema guía paso a paso y alerta si se comete un error (como marcar dos casillas en la misma categoría).

Al finalizar, se muestra un resumen y un mensaje de confirmación: “¡Felicitaciones! Marcaste tu voto en la BUP”.

El simulador es didáctico, fácil de usar y gratuito, ideal para familiarizarse con la nueva modalidad antes del 26 de octubre.

¿Qué vota cada provincia en las elecciones 2025?

El domingo 26 de octubre de 2025, los argentinos habilitados en el padrón electoral deberán acudir a las urnas para las elecciones legislativas nacionales, donde se renueva la mitad de las bancas del Congreso de la Nación.

Además, algunas provincias votarán autoridades y legisladores locales el mismo día: Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero tendrán elecciones locales simultáneas con las nacionales.

Otras provincias decidieron desdoblar sus elecciones, realizando los comicios locales en fechas diferentes:

Buenos Aires votó el 7 de septiembre , renovando la Legislatura provincial y los concejos municipales.

, renovando la Legislatura provincial y los concejos municipales. También desdoblaron sus elecciones la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Formosa y San Luis , donde se eligieron legisladores provinciales y autoridades locales.

, donde se eligieron legisladores provinciales y autoridades locales. Corrientes votó a su próximo gobernador en una fecha separada.

En las elecciones nacionales de octubre, los votantes definirán a los representantes que ocuparán 24 bancas del Senado y 127 de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.

Provincias que elegirán senadores

Salta: 3

Chaco: 3

Santiago del Estero: 3

Entre Ríos: 3

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3

Neuquén: 3

Río Negro: 3

Tierra del Fuego: 3

Provincias que elegirán diputados

Jujuy: 3

Salta: 3

Formosa: 2

Tucumán: 4

Chaco: 4

Santiago del Estero: 3

Catamarca: 3

Santa Fe: 9

Corrientes: 3

Misiones: 3

Córdoba: 9

La Rioja: 2

San Juan: 3

San Luis: 3

La Pampa: 3

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: 5

Chubut: 2

Santa Cruz: 3

Tierra del Fuego: 2

Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también elegirán autoridades locales el mismo día que las elecciones nacionales.

Boleta Única de Papel: un cambio histórico

Con la implementación de la BUP, Argentina se suma a otros países que ya utilizan sistemas similares para asegurar mayor transparencia y equidad electoral. La clave será que los votantes se informen, practiquen con el simulador y lleguen al cuarto oscuro con confianza para ejercer su derecho al voto.