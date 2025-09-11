Durante un especial transmitido por Telefe, se presentaron a los nominados para los Premios Martín Fierro 2025; el galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas fue anunciado en una transmisión especial de “Corta por Lozano”: Vero Lozano y el presidente de APTRA, Luis Ventura, anunciaron, en vivo, las nominaciones de cada terna.

Todos los nominados de los Premios Martín Fierro 2025

Reality

-Cantando 2024 – América

-Gran Hermano 2024 – Telefe

-Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

-Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe

-Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América

-Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece

Interés General

-La Noche de Mirtha – Eltrece

-Nara que ver – El Nueve

-Susana Giménez – Telefe

Noticiero Nocturno

-América Noticias – América

-Telefe Noticias – Telefe

-Telenoche – Eltrece

Labor periodística femenina

-Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece

-Soledad Larghi – América Noticias – América

-Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve-

-Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe

Labor periodística masculina

-Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe

-Nelson Castro – Telenoche – Eltrece

-Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve

Ficción

-El Encargado – Eltrece

-El Método – El Nueve

-Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

-Margarita – Telefe

Magazine

-A la Barbarossa – Telefe

-Cortá por Lozano – Telefe

-DDM – América-

-Mañanísima – Eltrece

Big Show

-Bake Off Famosos – Telefe

-La noche perfecta – Eltrece

-Noche al Dente – América

Labor en conducción femenina

-Pamela David – Desayuno americano – América

-Mariana Fabbiani – DDM – América

-Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe

-Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe

-Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe

-Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece

Labor en conducción masculina

-Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece

-Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe

-Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe

-Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece

Panelista

-Luis Bremer – A la tarde – América

-Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve

-David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve

-Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe

Entretenimiento

-¡Ahora Caigo! – Eltrece

-Escape perfecto – Telefe

-Los 8 escalones – Eltrece

Cronista / Movilero

-Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe

-Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece

-Oliver Quiroz – A la tarde – América

-Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe

Humorístico

-Bendita – El Nueve

-Pares de comedia – NET

-Pasó en América – América

Actor protagonista de ficción

-Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece

-Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece

-Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece

Actriz protagonista de ficción

-Isabel Macedo – Margarita – Telefe

-Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

-Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece

Periodístico

-A la tarde – América

-GPS – América

-LAM – América

Producción Integral

-Bake Off Famosos – Telefe

-Survivor, Expedición Robinson – Telefe

-Telenueve Central – El Nueve

Gastronomía

-Ariel en su salsa – Telefe

-Comer para creer – América

-Qué mañana! – El Nueve

Revelación

-Lola Abraldes – Margarita – Telefe

-Mora Bianchi – Margarita – Telefe

-Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe

Labor humorística

-Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública

-Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece

-Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe

Musical

-La Peña de Morfi – Telefe

-Pasión de Sábado – América

-Planeta 9 – El Nueve

Noticiero diurno

-Arriba argentinos – Eltrece

-El Noticiero de la Gente – Telefe

-Telenueve al Mediodía – El Nueve

Deportivo

-Carburando – Eltrece

-Conmebol Libertadores – Telefe

-Copa América – Telefe

-Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública

Branded Content

-El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe

-Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe

-Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe

Aviso publicitario

-Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut

-Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América

-Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis

-Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Actriz de reparto

-Julia Calvo – Margarita – Telefe

-Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece

-Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece

Actor de reparto

-Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

-Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

-Rafael Ferro – Margarita – Telefe

Cultural / educativo

-Argentina de Película – América

-Proyecto Tierras – Telefe-

-Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

-Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece

-Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe

-Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

-Iván de viaje – Telefe

-Resto del mundo – Eltrece

-Tenés que ir – El Nueve

Programa de Servicio

-Adn buena salud – Televisión Pública

-BA Emergencias – El Nueve

-Intelexis Mujer – NET

Director

-Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe

-Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

-Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción

-Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América

-Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe

-Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe

-Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Luis Ventura estalló tras las críticas a las nominaciones de los Premios Martín Fierro 2025

Luego de que revelaran las nominaciones de los próximos Martín Fierro de Televisión, Luis Ventura estuvo en “Puro Show” (El Trece) y se refirió a las críticas que recibió por el evento que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre.

“¿Por qué no arma cada uno su propia fiesta y todos los que quedamos afuera la criticamos y la corregimos? Los de APTRA, los conductores, los periodistas, todo el mundo se manda macanas, porque, sino, no aprendes”, comenzó diciendo el comunicador; tras estos dichos, aclaró: “Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta a ver quién lo hace; no hay presupuesto, se tiene que armar, está para juntar guita para la prepaga de los socios; esto, es un club, no es un gremio”.

“Todo el tiempo me llaman para ofrecerme plata y todo lo que te quieras imaginar para que los ponga en las ternas… Yo sé que están buscando el título, preguntármelo ya es poner en tela de juicio mi moral”, detalló Ventura, y, comentó sobre Jorge Rial: “Rial sigue boicoteando la ceremonia y diciendo los ganadores, porque siempre pone como un dejo de sospecha; a mí, todo eso me duele porque él supo ser un candidato para agarrar la directiva de APTRA y, como se quedó afuera, quiso volver y no lo dejaron”, reveló.

Por último, le consultaron al presidente de APTRA si habrá un homenaje para Jorge Lanata y, él, contestó: “El tema de los homenajes me lo dejé para después, porque eso no se vota, se decide; yo lo homenajearía, más allá de todas las trompadas que nos pegamos; en el fondo, nos queríamos”.

¿Cuándo y dónde se realizará el Martin Fierro 2025?

El evento se realizará el lunes 29 de septiembre y se será transmitido por la pantalla de Telefe; la entrega se hará en vivo desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro.

