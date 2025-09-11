Durante un especial transmitido por Telefe, se presentaron a los nominados para los Premios Martín Fierro 2025; el galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas fue anunciado en una transmisión especial de “Corta por Lozano”: Vero Lozano y el presidente de APTRA, Luis Ventura, anunciaron, en vivo, las nominaciones de cada terna.
Todos los nominados de los Premios Martín Fierro 2025
Reality
-Cantando 2024 – América
-Gran Hermano 2024 – Telefe
-Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
-Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular – Bake Off Famosos – Telefe
-Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino – Cantando 2024 – América
-Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz – El gran premio de la cocina – Eltrece
Interés General
-La Noche de Mirtha – Eltrece
-Nara que ver – El Nueve
-Susana Giménez – Telefe
Noticiero Nocturno
-América Noticias – América
-Telefe Noticias – Telefe
-Telenoche – Eltrece
Labor periodística femenina
-Carolina Amoroso – Telenoche – Eltrece
-Soledad Larghi – América Noticias – América
-Romina Manguel – Opinión pública- El Nueve-
-Gisele Sousa Dias – Telefe Noticias – Telefe
Labor periodística masculina
-Rodolfo Barili – Telefe Noticias – Telefe
-Nelson Castro – Telenoche – Eltrece
-Claudio Rígoli – Telenueve Central – El Nueve
Ficción
-El Encargado – Eltrece
-El Método – El Nueve
-Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
-Margarita – Telefe
Magazine
-A la Barbarossa – Telefe
-Cortá por Lozano – Telefe
-DDM – América-
-Mañanísima – Eltrece
Big Show
-Bake Off Famosos – Telefe
-La noche perfecta – Eltrece
-Noche al Dente – América
Labor en conducción femenina
-Pamela David – Desayuno americano – América
-Mariana Fabbiani – DDM – América
-Susana Giménez – Susana Giménez – Telefe
-Verónica Lozano – Cortá por Lozano – Telefe
-Wanda Nara – Bake Off Famosos – Telefe
-Juana Viale – Almorzando con Juana – Eltrece
Labor en conducción masculina
-Darío Barassi – ¡Ahora Caigo! – Eltrece
-Iván de Pineda – Escape perfecto/ Iván de viaje – Telefe
-Santiago del Moro – Gran Hermano – Telefe
-Guido Kaczka – Los 8 escalones – Eltrece
Panelista
-Luis Bremer – A la tarde – América
-Diego García Sáez – Todas las tardes – El Nueve
-David Kavlin – Todas las tardes – El Nueve
-Pía Shaw – A la Barbarossa – Telefe
Entretenimiento
-¡Ahora Caigo! – Eltrece
-Escape perfecto – Telefe
-Los 8 escalones – Eltrece
Cronista / Movilero
-Roberto Funes Ugarte – A la Barbarossa – Telefe
-Cecilia Insinga – Arriba Argentinos /Mediodía Noticias – Eltrece
-Oliver Quiroz – A la tarde – América
-Daniel Roggiano – Telefe Noticias – Telefe
Humorístico
-Bendita – El Nueve
-Pares de comedia – NET
-Pasó en América – América
Actor protagonista de ficción
-Guillermo Francella – El Encargado – Eltrece
-Gabriel Goity – El Encargado – Eltrece
-Benjamín Vicuña – Terapia alternativa – Eltrece
Actriz protagonista de ficción
-Isabel Macedo – Margarita – Telefe
-Natalia Oreiro – Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
-Carla Peterson – Terapia alternativa – Eltrece
Periodístico
-A la tarde – América
-GPS – América
-LAM – América
Producción Integral
-Bake Off Famosos – Telefe
-Survivor, Expedición Robinson – Telefe
-Telenueve Central – El Nueve
Gastronomía
-Ariel en su salsa – Telefe
-Comer para creer – América
-Qué mañana! – El Nueve
Revelación
-Lola Abraldes – Margarita – Telefe
-Mora Bianchi – Margarita – Telefe
-Ramiro “Toti” Spangenberg – Margarita – Telefe
Labor humorística
-Bicho Gómez – Zona Mixta Mañana – Televisión Pública
-Peto Menahem – La Noche Perfecta – Eltrece
-Nazareno Mottola – La Peña de Morfi / Susana Giménez – Telefe
Musical
-La Peña de Morfi – Telefe
-Pasión de Sábado – América
-Planeta 9 – El Nueve
Noticiero diurno
-Arriba argentinos – Eltrece
-El Noticiero de la Gente – Telefe
-Telenueve al Mediodía – El Nueve
Deportivo
-Carburando – Eltrece
-Conmebol Libertadores – Telefe
-Copa América – Telefe
-Juegos Olímpicos París 2024 – Televisión Pública
Branded Content
-El Gran Bartender – Gancia, Diego Poggi- Telefe
-Historias de estación – Axion, Lele Cristobal – Telefe
-Que nadie se quede afuera – Citroën C3 – Telefe
Aviso publicitario
-Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia Gut
-Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América
-Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis
-Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Actriz de reparto
-Julia Calvo – Margarita – Telefe
-Romina Gaetani – Buenos chicos – Eltrece
-Verónica Llinás – El fin del amor – Eltrece
Actor de reparto
-Alejandro Awada – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
-Marco Antonio Caponi – Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
-Rafael Ferro – Margarita – Telefe
Cultural / educativo
-Argentina de Película – América
-Proyecto Tierras – Telefe-
-Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
-Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman – Iosi, el espía arrepentido – eltrece
-Leandro Calderone y Cris Morena – Margarita, Telefe
-Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros – El Encargado – eltrece
Viajes / turismo
-Iván de viaje – Telefe
-Resto del mundo – Eltrece
-Tenés que ir – El Nueve
Programa de Servicio
-Adn buena salud – Televisión Pública
-BA Emergencias – El Nueve
-Intelexis Mujer – NET
Director
-Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari – Margarita – Telefe
-Daniel Burman y Sebastián Borensztein – Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
-Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción
-Lucas Arecco – LAM y Cantando 2024 – América
-Fernando Emiliozzi – Bake Off Famosos – Telefe
-Ramiro Vicente – Telefe Noticias, Telefe
-Sergio Zaraza – Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Luis Ventura estalló tras las críticas a las nominaciones de los Premios Martín Fierro 2025
Luego de que revelaran las nominaciones de los próximos Martín Fierro de Televisión, Luis Ventura estuvo en “Puro Show” (El Trece) y se refirió a las críticas que recibió por el evento que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre.
“¿Por qué no arma cada uno su propia fiesta y todos los que quedamos afuera la criticamos y la corregimos? Los de APTRA, los conductores, los periodistas, todo el mundo se manda macanas, porque, sino, no aprendes”, comenzó diciendo el comunicador; tras estos dichos, aclaró: “Vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta a ver quién lo hace; no hay presupuesto, se tiene que armar, está para juntar guita para la prepaga de los socios; esto, es un club, no es un gremio”.
“Todo el tiempo me llaman para ofrecerme plata y todo lo que te quieras imaginar para que los ponga en las ternas… Yo sé que están buscando el título, preguntármelo ya es poner en tela de juicio mi moral”, detalló Ventura, y, comentó sobre Jorge Rial: “Rial sigue boicoteando la ceremonia y diciendo los ganadores, porque siempre pone como un dejo de sospecha; a mí, todo eso me duele porque él supo ser un candidato para agarrar la directiva de APTRA y, como se quedó afuera, quiso volver y no lo dejaron”, reveló.
Por último, le consultaron al presidente de APTRA si habrá un homenaje para Jorge Lanata y, él, contestó: “El tema de los homenajes me lo dejé para después, porque eso no se vota, se decide; yo lo homenajearía, más allá de todas las trompadas que nos pegamos; en el fondo, nos queríamos”.
¿Cuándo y dónde se realizará el Martin Fierro 2025?
El evento se realizará el lunes 29 de septiembre y se será transmitido por la pantalla de Telefe; la entrega se hará en vivo desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Premios Konex Música Popular 2025: todos los premiados
Cande Vetrano rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Andrés Gil: “Cosas de la vida”
El mensaje de “Lucho” González tras avanzar a la siguiente etapa de La Voz Argentina: “Gracias a todos por el apoyo”
Lali Espósito confirma su nuevo tema contra Javier Milei: “Son un chiste”
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario