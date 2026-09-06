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A las 15:26 horas comenzó el duelo entre el Atlético Boxing Club y el Club Social y Deportivo Río Mayo por la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur. La casi media hora de demora se debió a la tardía presencia de una ambulancia en la cancha, condición obligatoria para que se pueda disputar el encuentro.

Superada esta incidencia, comenzó el duelo por la segunda fecha de la Zona 4 del TRFA. Y ya desde el inicio se veía venir una victoria sin sobresaltos del equipo santacruceño. Es que en sólo 5 minutos ya había avisado tres veces. Y de tanto buscar la apertura, finalmente llegó.

Iban sólo 8 minutos cuando el Boxing, volcado al ataque, presionó la salida del defensor Ivanoff de Río Mayo y rápido encontró a Owen Soto que lanzado en velocidad dejó en el camino a un defensor y al arquero y definió con tranquilidad para poner el 1 a 0.

foto: PALACIOS JUAN/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Los minutos siguientes siguieron reflejando el dominio absoluto del Boxing y se notaba que el segundo tanto estaba al caer. Y cayó. Iban 20 minutos cuando Owen Soto otra vez encontró una pelota en el área grande y sin dudar disparó de zurda, colocando la pelota por encima del arquero. 2 a 0.

Y el Boxing seguía yendo. 27 minutos y el partido se ponía 3 a 0 con otro gol de Owen Soto, esta vez aprovechando un rebote largo del arquero chubutense.

A los 30 minutos se produjo una particularidad, cuando al capitán “Albiverde” Gianluca Gironi se le rompió la camiseta y desde el banco debieron solucionarlo con cinta de papel ya que sólo contaban con camiseta alternativa de otro color. Hubo cierto reclamo del banco de Río Mayo que el árbitro principal Javier Vera desestimó y el defensor de Boxing pudo seguir jugando sin inconvenientes.

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En los minutos finales Boxing pudo ampliar la ventaja pero los palos ayudaron a Río Mayo. Primero con una sutileza de Kevin Hevia que picó la pelota y luego con un potente remate del mismo Hevia. Ambos tiros estrellaron el travesaño y así terminó la primera mitad.

Apenas comenzado el segundo, al minuto nomás, Owen Soto amplió el marcador y su cuenta personal. 4 a 0. 4 goles del delantero.

El partido parecía una copia del primer tiempo. Boxing seguía insistiendo y Río Mayo hacía lo que podía. Hasta que a los 13 minutos otra vez Owen Soto dijo presente convirtiendo el quinto gol.

Luego de esa jugada, el técnico Matías Clavel dijo ya es suficiente, y sacó al flamante refuerzo para darle minutos a los relevos, que también le dieron resultado, ya que a los 20 minutos de partido el jugador Kevin Medina puso el 6 a 0 rematando entre muchos defensores, pero sin arquero, ya que había salido largo en una jugada y aún no regresaba al área chica. Vale decir que a esa altura el técnico de Río Mayo había cambiado al arquero titular por el suplente.

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Parecía que el partido se completaba con un set 6-0, pero faltaría algo más. Kevin Hevia, que completó un gran partido, no se iba a ir sin su gol. En tiempo cumplido, con un potente y direccionado remate, estampó el 7 a 0 definitivo.

Con ese resultado, se bajó el telón de la segunda fecha de la Zona 4, que ahora tiene a Atlético San Julián y al Boxing Club punteros con 3 puntos, y a Río Mayo sin unidades. En la próxima, el “Albiverde” deberá ir a San Julián en un duelo clave para ambos conjuntos.

En definitiva, una buena presentación del Boxing en su debut que logró dar vuelta rápido la página después de la derrota con Escorpión el miércoles pasada por la primera fecha del torneo doméstico. Para Río Mayo, mucho por corregir si quiere dar pelea en sus próximos compromisos.

Debutó el Boxing, y todo parece indicar que será uno de los protagonistas serios de este nuevo Torneo Regional.

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