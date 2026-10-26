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El Polideportivo del Atlético Boxing Club fue escenario de la 20.ª edición del Torneo Austral de Hockey Pista, una competencia que durante tres jornadas reunió a equipos de Río Gallegos, El Calafate y Río Grande, con más de 200 deportistas en acción.

En una edición especial, marcada por los 20 años de historia de este tradicional certamen, el torneo volvió a convocar a clubes de la región en un espacio de competencia, encuentro y camaradería. En el plano deportivo, Atlético Boxing Club, El Calafate Rugby Hockey Club e Hispano se repartieron los títulos en las tres categorías disputadas.

El conjunto anfitrión tuvo una destacada actuación y se consagró campeón en Primera Caballeros. Además, alcanzó el subcampeonato en Sub 14 Damas y el tercer puesto en Primera Damas, con presencia en el podio en las tres divisiones.

El Hispano se quedó con el título en la categoría Sub 14 Damas.

Por su parte, ECRHC se quedó con el primer lugar en Primera Damas y fue subcampeón en Primera Caballeros, mientras que Hispano conquistó el título en Sub 14 Damas y obtuvo el segundo puesto en Primera Damas.

En Sub 14 Damas, Hispano se consagró campeón, seguido por Atlético Boxing Club y ADEFU, que completaron el podio. ECRHC finalizó en la cuarta posición, Río Grande fue quinto y Yoppen terminó sexto.

En Primera Caballeros, Atlético Boxing Club se quedó con el título, ECRHC ocupó el segundo lugar y Yoppen completó el podio. Tercer Tiempo finalizó cuarto, mientras que Hispano cerró la clasificación en la quinta posición.

En Primera Damas, ECRHC se llevó el campeonato, Hispano obtuvo el subcampeonato y Atlético Boxing Club terminó tercero. Chaltén, ADEFU y Yoppen ocuparon el cuarto, quinto y sexto puesto, respectivamente.

La competencia también contó con reconocimientos individuales para los deportistas que sobresalieron durante el torneo. En Sub 14 Damas, Valentina Pastine, de ECRHC, fue distinguida como goleadora, mientras que Jazmín Caviglia, de Atlético Boxing Club, recibió el premio a la mejor jugadora. Hispano, por su parte, obtuvo el reconocimiento a la valla menos vencida.

En Primera Caballeros, Juan Videla, de Boxing, y Juan Moreno, de ECRHC, compartieron la distinción como goleadores. Videla, además, fue elegido mejor jugador de la categoría, mientras que Atlético Boxing Club se quedó con el reconocimiento a la valla menos vencida.

En Primera Damas, Valentina Graves, de Boxing, fue reconocida como goleadora, y Tamara Altamirano, de ECRHC, recibió el premio a la mejor jugadora. Hispano completó las distinciones individuales al quedarse con el reconocimiento a la valla menos vencida.

La Primera Caballeros del Boxing coronó un gran campeonato y se quedó con el primer puesto.

Al finalizar el certamen, los profesores de hockey del Atlético Boxing Club, responsables de la organización, agradecieron a todos los clubes que formaron parte de esta edición, así como a los árbitros locales y de otras localidades que viajaron para desempeñar su labor durante las tres jornadas.

También destacaron el acompañamiento de las personas que colaboraron, los auspiciantes y las familias que hicieron posible la realización del torneo.

De esta manera, la 20.ª edición del Torneo Austral de Hockey Pista cerró tres jornadas de intensa actividad, competencia y camaradería, reafirmando su lugar como una de las citas tradicionales del hockey regional y celebrando dos décadas de historia junto a los clubes y deportistas de la Patagonia.

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