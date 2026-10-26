Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario de Estado de Deportes de Santa Cruz, profesor Gabriel Murúa, brindó una entrevista a LU12 AM680, en la que repasó la actualidad del deporte provincial, el acompañamiento a los atletas santacruceños y los principales desafíos de la gestión en materia de infraestructura, organización y desarrollo de nuevas disciplinas.

Uno de los temas centrales fue la participación de la delegación de Santa Cruz en los XXXIII Juegos de la Araucanía, que se disputan en la región chilena de Los Ríos, con sede en Valdivia. Murúa destacó que los deportistas llegaron sin inconvenientes y comenzaron sus competencias, con representantes de distintas localidades de la provincia.

“Estamos contentos de que ya estén los chicos, nuestros deportistas, compitiendo”, expresó el funcionario durante la comunicación con la emisora.

Una delegación federal que representa a toda Santa Cruz

Murúa detalló que la delegación provincial está integrada por cerca de 150 deportistas, provenientes de diferentes puntos de Santa Cruz. Río Gallegos aporta 79 representantes, mientras que Caleta Olivia cuenta con 23 y Puerto San Julián con 19, entre otras localidades que también tienen presencia en la competencia.

El secretario destacó el carácter federal de la convocatoria y explicó que la participación es el resultado de un proceso de preparación que comienza varios meses antes de cada edición, con concentraciones, evaluaciones y tareas administrativas y logísticas.

En ese sentido, puso en valor el trabajo de los docentes, entrenadores, equipos administrativos y demás integrantes de la Secretaría de Deportes, quienes participan en la organización de los traslados, el alojamiento, la alimentación y la indumentaria de los seleccionados.

La agenda deportiva provincial, además, continúa con otras competencias nacionales e internacionales, entre ellas los Juegos Nacionales Evita y la Para-Araucanía, que demandan una importante coordinación para garantizar la presencia de los representantes santacruceños.

Murúa destacó el carácter federal de la delegación, con deportistas de distintas localidades de la provincia.

Infraestructura deportiva: obras en distintas localidades

Otro de los puntos relevantes de la entrevista con LU12 AM680 fue la situación de la infraestructura deportiva provincial, una cuestión clave frente al crecimiento de las disciplinas y la próxima organización de los Juegos de la Araucanía en Santa Cruz.

Murúa confirmó que se encuentran en marcha obras para la construcción de polideportivos en distintas localidades y señaló que también está previsto avanzar con nuevos proyectos. A esto se suma la ejecución de canchas de césped sintético destinadas a clubes de diferentes puntos de la provincia.

“Se está invirtiendo por parte del Estado Provincial, esto es una decisión del gobernador Claudio Vidal, en infraestructura deportiva”, afirmó.

El funcionario reconoció que Santa Cruz arrastra necesidades históricas en esta materia y consideró que las nuevas instalaciones permitirán ampliar las posibilidades de organización de competencias y fortalecer la práctica deportiva.

En algunas localidades, explicó, los polideportivos serán los primeros espacios con dimensiones reglamentarias para disciplinas como el fútbol de salón y el handball. Esto representará una oportunidad para incrementar la cantidad de eventos y ofrecer mejores condiciones de entrenamiento a los deportistas.

De cara a la próxima edición de los Juegos de la Araucanía, Murúa sostuvo que será necesario aprovechar no solamente la infraestructura provincial, sino también los gimnasios escolares y los espacios de los clubes que estén en condiciones de recibir las distintas disciplinas.

El objetivo, indicó, es trabajar durante los próximos meses para que Santa Cruz pueda organizar el evento de la mejor manera posible.

La selección masculina de fútbol cayó en su debut ante Bio Bio.

Gestiones para concretar la pista de atletismo con piso de tartán

Entre las obras pendientes para el desarrollo deportivo provincial, la pista de atletismo con superficie sintética ocupa un lugar destacado.

Consultado por LU12 AM680 sobre la posibilidad de concretar este proyecto, Murúa confirmó que se encuentran realizando gestiones para intentar recuperar una iniciativa que tiene varios años de historia.

Según explicó, en 2013 se había adquirido una pista a una empresa de Buenos Aires, pero la compra no llegó a traducirse en la entrega e instalación del equipamiento.

“Estamos en gestiones y ojalá que se pueda. Hay una pista que habían comprado en 2013 y estamos tratando de ver si podemos reflotar de alguna forma esa pista y, si no, ver también otras posibilidades”, manifestó.

La concreción de esta infraestructura representaría un avance importante para el atletismo santacruceño, cuyos deportistas vienen reclamando mejores condiciones para entrenar y competir.

El crecimiento del vóley y el trabajo con las instituciones

Durante la entrevista, Murúa también se refirió al partido amistoso de vóley disputado en Caleta Olivia, que contó con la participación de Boca Juniors en el marco de una gira por la Patagonia.

El encuentro se desarrolló en el Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen y fue organizado mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio, las escuelas deportivas y las instituciones locales.

El funcionario destacó que se estableció una entrada popular de $5.000 y que la venta estuvo a cargo de las escuelas deportivas municipales, lo que permitió generar recursos para sus actividades y necesidades cotidianas.

“Fue un trabajo conjunto, provincia-municipio, escuelas municipales, instituciones”, remarcó Murúa, quien valoró tanto la posibilidad de acercar un espectáculo de la Liga Nacional de Vóley a la comunidad como los beneficios económicos para las entidades deportivas.

Asimismo, reconoció el aporte de Raúl Márquez, presidente de la Federación de Vóley, y destacó el crecimiento de la disciplina y la importancia de sostener una relación de colaboración entre el Estado y las organizaciones deportivas.

Más apoyo para el bádminton y la reorganización del boxeo

El desarrollo de disciplinas que buscan consolidarse en Santa Cruz también formó parte de la conversación.

En relación con el bádminton, Murúa explicó que la Secretaría acompañó la realización de un torneo patagónico en Río Gallegos, con la provisión de alojamiento, alimentación y apoyo logístico. Además, adelantó que se trabaja en la posibilidad de organizar clínicas en distintas localidades para ampliar la difusión y la práctica de este deporte.

“Nos parece que es importante poder sumar otros deportes a los que ya tenemos en la provincia desarrollados”, sostuvo.

En cuanto al boxeo, el funcionario valoró la conformación de la Federación de Boxeo de Santa Cruz y el trabajo que viene realizando su presidente, Javier Rearte, junto con su comisión.

Murúa señaló que la intención es fortalecer la organización de la disciplina, coordinar el trabajo de los entrenadores y facilitar la participación de los representantes provinciales en campeonatos argentinos.

La meta, explicó, es que la federación funcione como un nexo entre las distintas localidades y permita desarrollar un trabajo más integrado, con criterios comunes para la formación y la competencia.

Con una gran convocatoria, Río Gallegos recibió el Torneo Patagónica de Bádminton organizado por la Secretaría de Deportes y el Club Vial.

El desafío de acompañar el crecimiento del deporte provincial

La entrevista con LU12 AM680 también abordó las necesidades de otras disciplinas, como el hockey, y la importancia de avanzar en proyectos de infraestructura que permitan acompañar los resultados deportivos.

Murúa destacó el trabajo conjunto con asociaciones y federaciones y consideró que la planificación debe contemplar tanto las necesidades inmediatas de los seleccionados como los objetivos de mediano y largo plazo.

“Tenemos que pensar en estos objetivos a corto plazo, como pueden ser las participaciones, y otros objetivos a mediano y largo plazo, como puede ser una cancha futura”, señaló.

De esta manera, el secretario de Deportes trazó un panorama de los principales ejes de trabajo de la provincia: sostener la participación en competencias, mejorar las instalaciones deportivas, fortalecer las instituciones y generar oportunidades para que cada vez más disciplinas puedan desarrollarse en Santa Cruz.

Con la participación de los seleccionados en los Juegos de la Araucanía y la mirada puesta en la organización de la próxima edición en territorio santacruceño, la infraestructura y la articulación con los clubes y las federaciones aparecen como dos de los grandes desafíos para los próximos meses.

El secretario de Deportes Prof. Gabriel Murúa apuesta a mejorar y ampliar la infraestructura deportiva de la provincia de cara a los próximos Juegos de la Araucanía.