Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hockey pista volvió a reunirse en el gimnasio del Atlético Boxing Club con una nueva edición del Torneo María Marta, una competencia que año tras año se consolida como un espacio de encuentro para distintas generaciones y clubes de la región. En esta cuarta edición, la institución anfitriona fue protagonista y terminó celebrando el campeonato de las Damas M30, mientras que Ñires de Ushuaia se quedó con el título de la categoría Sub 12 masculina.

El certamen lleva el nombre de María Marta Dreidemie, una de las referentes vinculadas a los primeros pasos del hockey pista dentro del Boxing. La propuesta nació originalmente con el objetivo de generar un espacio competitivo para las jugadoras de la categoría M30 y, con el paso de las ediciones, fue creciendo hasta convertirse en una competencia que reúne a equipos de distintas localidades. En esta oportunidad, además, la organización incorporó la categoría Sub 12 masculina, ampliando el alcance de un torneo que busca combinar competencia, formación y camaradería.

FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

En la categoría Damas M30, Boxing comenzó su recorrido dentro de la Zona A, donde terminó en el primer lugar con siete puntos. El conjunto local quedó por delante de Hispano, que sumó seis unidades, Ñires, que terminó con cuatro, y Club Vial, que cerró la zona sin puntos.

La Zona B tuvo una particularidad: Tercer Tiempo, El Calafate y Ushuaia terminaron igualados con seis puntos, mientras que Poplars no logró sumar. Con la fase clasificatoria concluida, llegó el momento de los cruces que determinarían las posiciones finales y, especialmente, a los equipos que irían en busca del campeonato.

En los partidos por las posiciones finales, Poplars consiguió imponerse por 3-1 ante Club Vial y se quedó con el séptimo puesto, mientras que Ñires derrotó por la mínima, 1-0, a Ushuaia para finalizar quinto.

La definición por el tercer lugar tuvo como protagonistas a Hispano y El Calafate. En un encuentro cargado de goles y emociones, Hispano consiguió una ajustada victoria por 5-4 y aseguró el tercer puesto del torneo, dejando a El Calafate en la cuarta ubicación.

Las semifinales tuvieron como protagonistas a los dos equipos que terminarían disputando la gran final. Boxing se enfrentó con El Calafate y consiguió avanzar después de imponerse por 3-2 en un partido muy disputado. Del otro lado del cuadro, Tercer Tiempo también tuvo que trabajar para conseguir su lugar en la definición y derrotó 3-2 a Hispano.

Los “peques” Sub 12 de Ñires también gritaron campeones. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

La final puso frente a frente al dueño de casa y a Tercer Tiempo. El partido fue cerrado de principio a fin y ninguno de los dos equipos consiguió romper el cero. Después de igualar 0-0 durante el tiempo reglamentario, el campeonato tuvo que resolverse mediante penales australianos.

Allí, Boxing consiguió hacer valer su condición de local y se quedó con la definición, desatando el festejo de sus jugadoras y de toda la gente que acompañó al equipo durante la jornada. De esta manera, el conjunto anfitrión se consagró campeón de la categoría Damas M30, mientras que Tercer Tiempo terminó como subcampeón e Hispano completó el podio.

El Calafate finalizó en el cuarto lugar, seguido por Ñires, Ushuaia, Poplars y Club Vial.

Pero la jornada también tuvo como protagonista a la categoría Sub 12 masculina, que entregó una definición emocionante y tuvo a Ñires de Ushuaia como campeón.

En esta categoría participaron Boxing, Ñires y Tercer Tiempo, que se enfrentaron a lo largo de una serie de partidos que tuvo resultados cambiantes y mucha paridad. En el primer encuentro, Tercer Tiempo derrotó 3-0 a Ñires. Luego fue el turno de Boxing, que venció 2-0 a Ñires y comenzó a meterse en la pelea por el campeonato.

Más tarde, Boxing volvió a conseguir una victoria, esta vez ante Tercer Tiempo, por 4-1. Ñires se recuperó posteriormente con un triunfo por 4-1 frente a Tercer Tiempo, mientras que Boxing volvió a superar al mismo rival, aunque esta vez por un ajustado 3-2.

El último enfrentamiento de la serie tuvo como protagonistas a Ñires y Boxing. En un partido de muchos goles, Ñires consiguió imponerse por 5-4 y llegó a la definición con el envión necesario para ir en busca del título.

El campeonato debió resolverse entonces desde los penales. Boxing y Ñires volvieron a encontrarse, esta vez con el título en juego, y el conjunto de Ushuaia logró quedarse con la definición para consagrarse campeón de la categoría Sub 12 masculina.

De esta manera, Ñires de Ushuaia se quedó con el campeonato, mientras que Boxing finalizó como subcampeón y Tercer Tiempo completó el podio.

Así, el Atlético Boxing Club cerró una nueva edición del Torneo María Marta con una jornada de protagonismo para su institución, que logró consagrarse en la categoría Damas M30 y alcanzó la definición de la Sub 12 masculina. En esta última categoría, Ñires fue quien terminó levantando el trofeo después de una definición que volvió a necesitar de los penales para conocer al campeón.

Finalizado el torneo, se realizó la entrega de premios grupales e individuales. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

La cuarta edición del torneo volvió a poner en valor una propuesta que nació dentro del Boxing y que con el paso del tiempo fue incorporando nuevos equipos y categorías. La competencia permitió reunir a representantes de Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia, entre otros participantes, y volvió a generar un espacio para que jugadoras y jugadores pudieran competir y compartir dentro y fuera de la cancha.

La organización había anticipado que esta nueva edición buscaba darle continuidad a una competencia que ya forma parte del calendario del hockey pista de la región. La incorporación de la Sub 12 masculina representó además una apuesta por las categorías formativas y por seguir generando espacios de competencia para los más chicos.

Con la cuarta edición ya concluida, el Torneo María Marta volvió a cumplir con su objetivo de reunir al hockey pista alrededor de una jornada deportiva y de camaradería. Para el Boxing, el cierre tuvo un campeonato en casa en la categoría Damas M30 y una definición de Sub 12 en la que Ñires de Ushuaia terminó celebrando el título.

1 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 2 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 3 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 4 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 5 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 6 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 7 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 8 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 9 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 10 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 11 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 12 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 13 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 14 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 15 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 16 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 17 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 18 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 19 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 20 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 21 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 22 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 23 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 24 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 25 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 26 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 27 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL 28 de 28 | FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL