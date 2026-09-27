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La campeona argentina de Motocross, figura nacional de la prensa especializada en 2025, Yocelin Altamirano, integrante del JB Racing GasGas, sufrió un grave accidente en Brasil durante la Copa bLU cRU 125 Yamaha. La caída le provocó una fractura de columna vertebral, además de lesiones en una clavícula y la nariz, junto con múltiples contusiones.

La piloto santafesina fue trasladada de urgencia a Belo Horizonte, donde recibió una intervención quirúrgica por la lesión en las vértebras T8 y T9. Actualmente se encuentra fuera de peligro, estabilizada y en recuperación, acompañada por sus padres y parte del equipo.

Jorge Bucemo, director deportivo del JB Racing GasGas, equipo representante de la provincia del Chubut que compite con seis pilotos en el Campeonato Argentino de Motocross, contó a Diario Crónica los detalles del accidente y la evolución de la joven, quien tiene 14 años y es la representante femenina del equipo.

Una joven promesa del motocross

Yocelin comenzó la temporada 2026 tras consagrarse campeona argentina de MX Femenina en 2025. Ese resultado le permitió ascender a la categoría A y competir con una GasGas 150cc, luego de utilizar una moto de 85cc.

La motociclista fue seleccionada para representar a la Argentina en la Copa bLU cRU 125 Yamaha, destinada a talentos de hasta 16 años. Foto: Diario Crónica.

“Siempre veníamos hablando, era una pequeña de sólo 13 años que ya en el campeonato argentino había tenido sus logros, había sido campeona argentina en MX Femenina en el 2025. Eso le posibilitó esta temporada 2026 ingresar en la categoría más grande, la A, donde ya nos encontrábamos con motos de mucha más cilindrada. Entonces, se produce un cambio de moto, de su 85cc a la GasGas 150cc. Se adaptó rápidamente y días antes del campeonato argentino sufre un pequeño golpe que le había fisurado un huesito del pulgar de la mano derecha”, recordó Bucemo.

La lesión la dejó fuera de las dos primeras fechas del campeonato argentino. Luego retomó los entrenamientos y recuperó el ritmo competitivo hasta conseguir nuevamente tiempos destacados.

“Se perdió las dos primeras fechas del campeonato argentino, después siguió, empezó a entrenar, a seguir nuevamente poniéndose en ritmo hasta que logró otra vez tiempos de punta de los entrenamientos de las mujeres. Así que enfrentaba la primera fecha del campeonato argentino en Catamarca con muy buenas perspectivas; de hecho, estuvo punteando parte de la final de la carrera de ese día por delante de la campeona en Argentina, que es de origen boliviano, María Padilla”, señaló.

A partir de esos resultados, la FIM Latinoamérica la seleccionó para representar a la Argentina en la Copa bLU cRU 125 Yamaha, destinada a jóvenes talentos de hasta 16 años.

“La campeona argentina de la Clase A era María Padilla, que representaba a Bolivia, y la campeona argentina de la Clase B era Yocelin Altamirano. En este caso, Yocelin fue seleccionada con su corta edad para representar a la Argentina. Cabe decir que esta Copa bLU cRU 125 Yamaha es para talentos de hasta 16 años. De esa manera, se competía en igualdad de condiciones”, explicó Bucemo, quien también integra la comisión directiva de CAMOD y se desempeña como director de Carreras FIMLA.

El accidente durante los entrenamientos

El domingo 13 de septiembre de 2026, mientras disputaba la competencia latinoamericana en Brumadinho, Yocelin sufrió una fuerte caída durante una sesión de entrenamientos.

Las 17 motos disponibles eran Yamaha 125cc estándar y se asignaban mediante sorteo. En la categoría participaban cinco mujeres y 12 varones, quienes competían juntos, aunque con clasificaciones diferenciadas.

Jorge Bucemo, director deportivo del JB Racing GasGas, brindó detalles sobre el accidente y la evolución de la joven piloto. Foto: Diario Crónica.

“Llegábamos con una representante nacional con todos los galardones. En el 2025 fue premiada con el Premio Olimpia al Motocross por la República Argentina, lo cual también le dio mucha más trascendencia. Este año estaba preparada para dar batalla en el campeonato argentino en la máxima categoría de mujeres, llegaba con una preparación absolutamente impecable, una mentalidad brillante y una técnica digna de apreciar, una piloto distinta”, destacó Bucemo.

Durante la primera tanda del sábado, había conseguido el segundo mejor tiempo. Sin embargo, una maniobra en la zona de las olas terminó con la caída que derivó en las lesiones.

“Por eso, la bauticé como la reina del motocross en Argentina porque creo que tenía todas las condiciones para reinar en el motocross femenino. Lamentablemente, en los entrenamientos del día sábado, en la primera tanda, ya había marcado el segundo tiempo, venía muy bien. Hasta que sufrió un accidente en la zona de las olas (…) después de varias rodadas la moto le golpea en la espalda. Nadie vio que se tocara con otra moto, además es una pista impresionante, muy extensa, y 17 pilotos dentro de una pista como esa era prácticamente imposible que dos se encuentren. Otro argentino, uno de los varones que fue a competir también en la copa, venía detrás de ella y la vio directamente cuando se había caído y estaba sola”, relató el director deportivo del JB Racing GasGas.

Según explicó, la motocicleta habría perdido estabilidad al atravesar las ondulaciones del circuito y terminó impactando contra la espalda de la joven.

“Y la moto le picó mal, la sacó hacia delante, después de un par de giros, la misma moto le pegó en la espalda y eso fue lo que provocó la fractura de columna. Una pequeña fractura de clavícula y también en la nariz, que no fueron necesarias de cirugía en ninguno de los dos casos, y las costillas no fueron fracturas”, detalló.

Traslado y operación en Belo Horizonte

El golpe provocó una fractura de columna con desplazamiento entre las vértebras T8 y T9. Debido a la complejidad de la lesión, primero fue trasladada a la UPA de Brumadinho y luego derivada en helicóptero al Hospital João XXIII de Belo Horizonte.

“En primera instancia, Yocelin fue trasladada a la UPA de Brumadinho y automáticamente los médicos determinaron que, por el grado de la fractura, había que trasladarla a Belo Horizonte en el helicóptero. La internaron en el Hospital João XXIII, un hospital público de urgencias y emergencias ubicado en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Es el de mayor complejidad en toda Latinoamérica, donde tenemos que sacarnos el sombrero. Aquella mística de que los brasileros no nos quieren quedó totalmente por la borda, porque los equipos profesionales que trabajaron con Yocelin y que siguen trabajando todavía son fantásticos. Los equipos de cada área —traumatología, respiración, neurocirugía y kinesiología— están compuestos por entre 8 y 10 profesionales, quienes le han brindado un trato maravilloso. Tiene cuatro enfermeras y enfermeros totalmente a su disposición durante todo el día”, puntualizó el empresario del motocross.

La intervención permitió realinear y fijar la zona afectada mediante prótesis. De acuerdo con Bucemo, especialistas consultados en Argentina evaluaron de manera favorable el procedimiento realizado en Brasil.

“A la altura de la T8 y T9, se seccionó la columna, se desplazó casi 2 a 3 cm hacia la derecha, lo cual hizo que la médula también fuese traumada por el golpe y esté, en este caso, inflamada. En la cirugía le provocaron la atracción, la alineación y finalmente la fijación a través de las prótesis en la columna. Se restableció lo que es el canal medular por donde transitan todos los movimientos. Yo hice consultar a médicos del Hospital Italiano, médicos de Buenos Aires que tengo contacto, y me dijeron que la operación es magnífica, brillante y perfecta. Esas dos vértebras ya no se articulan”, manifestó.

Yocelin Altamirano fue campeona argentina de MX Femenina en 2025 y recibió el Premio Olimpia al Motocross por la República Argentina. Foto: Diario Crónica.

La recuperación y el regreso a Santa Fe

Yocelin continúa internada en Brasil junto a sus padres, Juan y Karina, y Maxi, encargado de la mecánica de su moto. Según Bucemo, permanece estable y podría regresar a la Argentina en los próximos días, por vía terrestre o aérea.

“Y es una chica muy joven, los estudios que se hicieron hace cuatro días en Brasil determinaron que las resonancias son alentadoras. Logramos tener acceso a medicación de primer nivel, que no puedo contar hoy todavía cuál es el tratamiento que se hizo. Es un tratamiento revolucionario que está en Brasil y que prefiero proteger por ahora, hasta que podamos hacerlo saber. Pero contribuye a la regeneración de cualquier lesión medular, entonces hay muchas más posibilidades que vuelva a tener una vida normal”, sostuvo.

En Santa Fe, el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” ya dispone de una cama para recibirla. A partir de su evolución, los profesionales definirán si continúa allí el tratamiento o si será derivada a una institución especializada, como el Fleni de Buenos Aires.

“Ya tenemos en Santa Fe, en el Hospital de Niños ‘Dr. Orlando Alassia’, una cama y los profesionales esperándola, tienen todos los estudios ya en su poder, y a posteriori ellos decidirán si la continuidad deberá ser ahí o en algún instituto como el Fleni en Buenos Aires”, precisó.

Yocelin Altamirano continúa su recuperación en Brasil, acompañada por sus padres y parte del equipo JB Racing GasGas. Foto: Diario Crónica.

El acompañamiento de una figura del motocross brasileño

Durante su permanencia en Brasil, Yocelin recibió la visita de Antonio Jorge Balbi, una de las principales figuras del motocross de ese país. El múltiple campeón sufrió una lesión similar, quedó cuadripléjico y logró recuperarse.

Por gestión del piloto MX1 Fredy Spagnol, Balbi se acercó al hospital para acompañar a la joven y transmitirle un mensaje de aliento.

“’Yoce’ es un ángel muy especial, es una niña que realmente tiene mucho por hacer en su vida todavía y todos estamos rezando por su recuperación. Dios y la ciencia ya prácticamente hicieron todo, así que ahora dependemos de que Dios la acompañe para provocar una recuperación total. Es como mi hija y la cuidaré hasta mis últimos días. La voy a acompañar hasta el último día que yo tenga de vida porque así lo siento y porque así tengo ganas de que sea”, expresó Bucemo a Diario Crónica.

(Diario Crónica)

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