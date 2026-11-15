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Empezó accidentada la tarde para el Boxing en la cancha de Boca. Apenas al minuto de juego, el jugador más peligroso de Bancruz Matías Portillo se fue solo contra el arco albiverde y sacó un potente remate que encontró los reflejos y las manos de Bruno Rojas. Tan potente fue el remate que después de esa jugada el arquero quedó tendido en el piso para finalmente ser reemplazado por el número 12 Lautaro Ludueña, que terminaría siendo el héroe de la serie.

Tan solo diez minutos después de ingresar, el que le daría la peor bienvenida al portero sería el número 9 de Bancruz Francisco Ángeli, que encontró picando una pelota afuera del área grande y sin miramientos sacó un fortísimo y elevado remate que bajó con una precisión quirúrgica entre Ludueña y el travesaño para desatar el festejo bancario. Golazo que algunos tardaron en darse cuenta, ya que la pelota rebotó el palo de abajo del arco confundiendo a todo el público presente y a los compañeros de Ángeli, que después corrieron a abrazarlo. 1 a 0.

Pero le duró poco el festejo al equipo de Carlos Oliva, ya que a los 17 minutos el árbitro cobró mano del jugador Jeremías Gallardo en su propia área que el delantero de Boxing Tobías Agüero cambió por gol. 1 a 1.

Apenas unos instantes después del empate, casi pasa al frente el Boxing con un tiro de esquina de Carlos Cardozo que provocó la rápida reacción del arquero Lautaro Fontán para sacar esa pelota y ahogarle el grito de gol olímpico al 10 albiverde.

Después de ese sacudón, Bancruz pareció reaccionar y casi convierte el segundo, pero el remate desde afuera del área de su número 11 Nicolás Romero dio en el travesaño y terminó yéndose por arriba.

Pasada la media hora, una jugada que tenía a los hombres de Bancruz volcados al ataque terminó en una contra letal para el Boxing, que primero se encontró con la respuesta de Fontán pero después, sin mayor resistencia, la pelota volvió a quedarle al 9 de Boxing Owen Soto que eludiendo al último defensor definió tranquilo de zurda por abajo para poner el 2 a1.

Sólo 5 minuos después, un mal pase del devenido lateral derecho de Bancruz Jeremías Gallardo a su defensa terminó en los pies de los jugadores del Boxing que se fueron con furia contra el arco defendido por Fontán que reaccionó otra vez muy bien al primer remate pero con la mala fortuna que el rebote quedo en los pies del autor del primer tanto, Tobías Agüero, que sin marca alguna sólo tuvo que definir con el arco a su merced para estirar la ventaja. 3 a 1.

Comenzada la segunda mitad, parecía que Boxing tenía el partido controlado y que lo podía liquidar de contra, mientras Bancruz empujaba pero le faltaba claridad en los metros cruciales. Hasta que a los 15 minutos, un gran centro desde la izquierda encontró a Matías Portillo en el corazón del área para ganarle en el salto a los centrales del Boxing y definir de muy buena manera con la cabeza a un palo y poner el 2-3.

Con la diferencia de un gol, Bancruz seguía yendo pero descuidaba la parte defensiva, donde siempre tenía que auxiliar su número 2 Mauro Fuentealba. En una de esas contras del Boxing casi convierte su número 8 Juan Schaechel pero el remate se fue por arriba del arco.

El partido se hacía por momentos de ida y vuelta, con jugadas para los dos equipos. Primero lo tuvo el 6 de Bancruz Lautaro Bustos con un tiro libre que pasó muy cerca del arco defendido por Ludueña y luego Owen Soto, en una jugada indiviaul arrancando desde mitad de cancha pero encontrándose otra vez con la figura de Fontán al momento de definir. También se lo perdería Carlos Cardozo, con otro remate desviado.

En los últimos 10 minutos, lo volvió a tener Bustos con un remate que controló bien Ludueña y 3 minutos después el propio Bustos ganó una pelota de arriba en el área rival y de sobre pique colocó la pelota con la cabeza a un palo de Ludueña, que solo atinó a mirar como la pelota daba en el palo y entraba. 3 a 3.

Con el envión de la remontada, lo fue a buscar Bancruz y casi lo gana con Portillo, que lo tuvo primero con los pies y luego con la cabeza, pero sin la precisión y potencia para vencer a Ludueña.

Lautaro Ludueña ingresó desde el banco y terminó siendo el héroe del Boxing. FOTO: PRENSA BOXING

Así las cosas, el partido se diluyó y todo se definió desde los doce pasos, donde el arquero suplente Lautaro Ludueña terminó convirtiéndose en el héroe de la serie atajando dos penales y dándole el pase a la final, una vez más, al Atlético Boxing Club.

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