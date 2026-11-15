Daniela Celis se quebró en “PH, Podemos Hablar” (Telefe), programa conducido por Andy Kustnetzoff, tras hablar del grave accidente que sufrió Thiago Medina y la angustia que atravesó durante los días en que, el padre de sus hijas, permaneció internado en terapia intensiva.

“Fue la noche más fea de toda mi vida”, manifestó al referirse a las horas posteriores al accidente; según contó, comenzó a preocuparse cuando llegó a su casa y advirtió que Thiago no estaba, intentó comunicarse con él hasta que, finalmente, recibió la noticia de que había sido embestido por un auto cuando viajaba en moto.

“Entré y me dicen: ‘Está en quirófano, tuvo un accidente con la moto, lo chocó un auto’, y, lo primero que pregunto es: ‘¿Tenía el casco puesto?’. Me dicen que “sí” y fue mi 1% de esperanza de que él viva con ese casco puesto”, relató.

Sin embargo, cuando comenzó a conocer el estado de salud del padre de sus hijas, la preocupación se convirtió en desesperación. “Tenía todos los órganos afectados: riñón, páncreas, pulmón; se le explotó el bazo, se lo sacaron, todas las costillas fracturadas, se sacó el hombro del lugar. No había un órgano que funcionara bien, solo le funcionaba el corazón”, recordó.

Después de la operación, Thiago quedó en coma inducido e intubado y, los médicos, le dieron una dura advertencia: “Me dicen que había que esperar que pasen las primeras 24 horas, que son las más jodidas. La verdad es que estábamos en un momento muy crítico, no sabíamos si iba a pasar. Perdía mucha sangre”, comentó.

En otro tramo de su relato, Celis se refirió al vínculo que mantiene con su expareja y el compromiso que asumieron. “Nos prometimos que no importa si estamos juntos o separados, que a nuestras hijas no les falte mamá y papá. Nos prometimos eso y él no me podía dejar sola con mis hijas de un año y pico”, reveló, entre lágrimas.

Finalmente, después de 28 días en terapia intensiva, Medina logró despertarse y comenzó un proceso de recuperación. “Él siempre cuenta que soñó todas las noches con las nenas. Yo sé que él está acá por ellas y cumplió la promesa”, concluyó.

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