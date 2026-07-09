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La navegación de un buque de guerra británico desde Islas Malvinas hasta la ciudad de Punta Arenas en Chile causó polémica al considerar si el patrullero HMS Medway de la Royal Navy había notificado a Argentina sobre su paso por aguas de soberanía nacional.

La Armada Argentina identificó el desplazamiento del patrullero oceánico del Reino Unido hacia finales de la semana pasada y constató que no había existido previo aviso para navegar aguas argentinas. Este episodio fue notificado por la Armada a la Cancillería argentina y la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur evalúa una serie de medidas que podrían incluir una protesta diplomática formal.

En este marco, el Gobierno argentino podría aludir al llamado Acuerdo de Madrid II, firmado entre ambos gobiernos en 1990, mediante el cual se creó el Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (STICR) para intercambiar información sobre movimientos militares en el Atlántico Sur.

Consultadas por TN, fuentes del Foreign Office rechazaron la versión argentina y aseguraron que “la Embajada (británica en Buenos Aires) notificó de forma anticipada y por los canales apropiados” que el HMS Medway iba a navegar hasta Punta Arenas.

Las autoridades argentinas indicaron que el buque de guerra británico ingresó en aguas bajo jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz para luego continuar hacia Tierra del Fuego.

Registros

El seguimiento del buque fue realizado por la Armada Argentina mediante sensores electrónicos desplegados en el litoral austral. Además, una aeronave Beechcraft B-200M “Cormorán” del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10, parte de esta tecnología fue incorporada tras acuerdos militares con Estados Unidos.

El Medway es un patrullero de la clase River Batch 2 de 90 metros de eslora y unas 2.000 toneladas de desplazamiento que está en servicio de la Royal Navy desde 2019.

El buque está desplegado en el Atlántico Sur desde enero de este año cuando relevó al HMS Forth para cumplir tareas de vigilancia como patrullero permanente en la zona. Su principal área de movimiento es alrededor de las Islas Malvinas, aunque en estos meses se desplazó hacia otros puntos.

Después de atravesar el extremo austral, el HMS Medway arribó el domingo a Punta Arenas, Chile, donde se esperaba que permanezca hasta este 8 de julio para realizar tareas de reaprovisionamiento.

Si bien la principal base militar británica en la región se encuentra en Monte Agradable en las Islas Malvinas, la continuidad de sus operaciones también dependen de una red de puertos, aeropuertos y servicios de apoyo distribuidos en el extremo sur del continente.