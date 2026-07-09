Your browser doesn’t support HTML5 audio
En el Arrowhead Stadium de Kansas, por los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Suiza en búsqueda del último boleto a la semifinal del certamen y así acercarse al objetivo de conseguir el bicampeonato.
Para este partido, FIFA determinó que el juez encargado de impartir justicia sea el portugués Joao Pinheiro, en una decisión llamativa, debido a que proviene de la UEFA, misma confederación en la que los helvéticos compiten.
Con 38 años, Pinheiro cuenta con una importante experiencia como árbitro internacional, debido a que tiene este mote desde 2016. En esta Copa del Mundo ya dirigió a la Selección de Suiza, en la victoria 4 a 1 frente a Bosnia por la segunda fecha del Grupo B.
Este encuentro entre la Albiceleste y el seleccionado suizo es el tercero en su trayectoria en este Mundial. Además del mencionado partido entre los helvéticos y Bosnia, también estuvo presente en la victoria de Canadá por 1 a 0 ante Sudáfrica por los 16avos de final.
Por otro lado, será su primera vez dirigiendo a Argentina en la mayor. Esto se debe a que lo hizo en tres oportunidades, en las categorías Sub 17 y Sub 20. El saldo es positivo, ya que en los mismos obtuvieron dos victorias y una derrota.
En cuanto a Suiza, lo dirigió en otra oportunidad en las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024. En aquella vez, los helvéticos empataron 3 a 3 contra Bielorrusia en condición de local en 2023.
El equipo arbitral para Argentina vs. Suiza
- Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)
- Asistente 1: Bruno Jesús (Portugal)
- Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)
- Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- Quinto árbitro: Micheal Barwegen (Canadá)
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia