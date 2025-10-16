Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados volverán a recibir en noviembre de 2025 el bono de refuerzo de $70.000, una medida que busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación.

Junto con esta asistencia, el Gobierno dispuso un incremento del 2,1% en los haberes previsionales, calculado en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el haber mínimo jubilatorio pasará de $326.298,38 a $333.150,65.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2025

Con el nuevo aumento y el mantenimiento del bono, los jubilados que perciben la mínima pasarán a cobrar un total de $403.150,65 en noviembre.

El esquema de ingresos queda conformado de la siguiente manera:

Jubilados con haberes mínimos: cobrarán $333.150 más el bono de $70.000, alcanzando un total de $403.150,65.

Jubilados con haberes entre $333.150 y $403.150: recibirán un bono variable que completará el ingreso hasta el tope de $403.150. Por ejemplo, quien cobre $353.150 recibirá un refuerzo de $50.000.

Jubilados que superen los $403.150: no recibirán el bono.

El refuerzo también alcanzará a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

El nuevo requisito para acceder al bono

El cambio más importante anunciado por el Gobierno tiene que ver con el nuevo requisito de ingresos para poder cobrar el bono de Anses. A partir de noviembre, el límite se ajustará automáticamente al nuevo valor del haber mínimo, fijado en $333.150,65.

Esto implica que, para acceder al bono completo de $70.000, el jubilado deberá tener un ingreso mensual igual o inferior a ese monto actualizado. Quienes perciban una cifra superior recibirán un monto proporcional, hasta llegar al tope de $403.150.

Con esta actualización, el Ejecutivo busca mantener la progresividad del beneficio y asegurar que el refuerzo llegue principalmente a los sectores de menores ingresos, hasta que los aumentos por movilidad permitan recuperar el poder adquisitivo.

Cuándo se cobra el bono de noviembre

El calendario de pagos de la Anses para jubilados y pensionados comenzará alrededor del 10 de noviembre, siguiendo el cronograma habitual según la terminación del número de DNI.

Las fechas exactas podrán consultarse de manera online a través de los canales oficiales del organismo:

En Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el sitio web www.anses.gob.ar

De esta forma, los jubilados ya pueden conocer los montos actualizados y los requisitos vigentes para acceder al bono de noviembre, una medida que continúa siendo central en la política de ingresos del Gobierno nacional.