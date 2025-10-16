Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de sus prestaciones, el organismo confirmó tanto el aumento de los haberes jubilatorios como el calendario de pagos de noviembre.

Tras conocerse el índice de inflación de septiembre, el Gobierno nacional anunció un incremento del 2,1% para las jubilaciones y pensiones, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

De esta manera, el haber mínimo jubilatorio pasará de $326.298,38 a $333.150,65. En caso de mantenerse el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total de quienes perciben la mínima ascenderá a $403.150,65.

Cuándo cobro: calendario de pagos de noviembre 2025

El cronograma de pagos de la ANSES comenzará el 10 de noviembre y se extenderá hasta fin de mes, con fechas escalonadas según la terminación del DNI.

El esquema incluye tanto a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) como a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con el aumento de 2,1%, los haberes de los jubilados y pensionados volverán a actualizarse en noviembre. Este incremento responde a la aplicación de la movilidad previsional, que ajusta los montos en función del índice de precios.

La ANSES aún no confirmó si en noviembre continuará el bono de refuerzo de $70.000, aunque el Gobierno analiza su continuidad para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

De confirmarse, los jubilados que cobran la mínima recibirán un total de $403.150,65, lo que representa un alivio parcial frente a la suba del costo de vida.

Durante noviembre, la ANSES también avanzará con el pago del bono alimentario, el complemento para AUH y las asignaciones familiares. Además, el organismo recordó que los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas y los montos a cobrar en el sitio oficial www.anses.gob.ar.

La publicación del calendario busca garantizar previsibilidad a los jubilados y pensionados, especialmente en un contexto de inflación alta y con nuevos anuncios económicos previstos para las próximas semanas.

