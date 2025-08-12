Capacitan a jueces y partidos políticos para el uso adecuado de redes sociales en campañas electorales La Cámara Nacional Electoral organizó una jornada junto a representantes de Google, Meta, X y TikTok, con el objetivo de ofrecer herramientas que ayuden a combatir la desinformación y fortalecer el debate democrático rumbo a las elecciones 2025.

La Cámara Nacional Electoral, en el marco de un encuentro con los jueces federales con competencia electoral, abordó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) junto con aspectos logísticos y organizativos, y desarrolló una jornada de capacitación acerca del uso responsable de las redes sociales en las campañas.

Durante la actividad, representantes de Google, Meta, X y TikTok expusieron ante magistrados y partidos políticos nacionales mecanismos para combatir la desinformación y resguardar el debate democrático en los entornos digitales de cara a las elecciones nacionales 2025.

En este contexto, se reeditó el Compromiso Ético Digital, destinado a fomentar la conciencia ciudadana sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías de comunicación durante el proceso electoral, así como a contrarrestar la manipulación de contenido en el ámbito digital, sin afectar la libertad de expresión, entendida como una herramienta esencial para garantizar el derecho a la información y la formación de la opinión pública.

