A pocos meses de las elecciones del 26 de octubre, el Gobierno nacional presentó un simulador online para que los ciudadanos puedan familiarizarse con el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo sistema de votación que se implementará en todo el país.

La Jefatura de Gabinete difundió este lunes un video explicativo en el que compara la simplicidad del sistema con “marcar la opción correcta al pagar, al hacer un trámite o al elegir una película en casa”. En palabras del spot oficial:

“Si, una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir”.

Cómo funciona el simulador de Boleta Única de Papel

El simulador, disponible en el sitio oficial del Gobierno, permite practicar el voto en pocos pasos:

Seleccionar el distrito electoral correspondiente, lo que te redirigirá a a una boleta ficticia con todos los partidos simulados.

Marcar la opción preferida y confirmar.

El objetivo es que los electores se familiaricen con la dinámica antes del día de la elección, cuando recibirán una única boleta firmada por el presidente de mesa y una birome para marcar su preferencia en la cabina de votación.

Cómo probar el simulador oficial

Los ciudadanos interesados ya pueden acceder al simulador a través de este enlace:

🔗 Probar simulador de Boleta Única de Papel

Un cambio histórico en el voto argentino

Con la Boleta Única de Papel, desaparecen las boletas partidarias múltiples. En su lugar, cada elector recibirá un solo papel con todas las opciones, lo que busca simplificar el proceso, reducir costos y garantizar transparencia.

El Gobierno asegura que este cambio permitirá un voto más ágil, seguro y libre de prácticas como el robo de boletas.