Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado el Atlético Boxing Club y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia se enfrentarán en el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur 2024/25. El encuentro, programado para las 18 horas en el Emilio “Pichón” Guatti, promete ser una batalla épica entre dos equipos que aspiran al ascenso al Federal A.

El plantel comodorense llegó el viernes al mediodía, aunque con un retraso inesperado debido a un desperfecto en su micro en las cercanías de Piedra Buena. La demora de tres horas obligó a reorganizar los planes de la CAI, que finalmente arribó a la capital santacruceña alrededor de las 13:30. Nicolás Segura, entrenador del equipo, lideró el primer entrenamiento en la cancha del Boxing, acompañado por un plantel de 19 jugadores.

Rubén Capovilla, director técnico de Boxing, expresó su confianza en el equipo y destacó la importancia de jugar en casa. “La localía y el piso juegan a nuestro favor“, señaló en una entrevista con Radio LU12 AM680. Además, confirmó el regreso del capitán Facundo González, una pieza clave en la defensa. “Facu recupera su lugar; para nosotros es clave“, afirmó.

El plantel local realizó su última práctica el viernes, enfocándose en la pelota parada, conscientes de que estos detalles pueden definir un partido cerrado. El arquero Lucas Cordero mostró su capacidad en los entrenamientos, atajando varios penales, lo que aumenta la confianza en caso de una definición desde los doce pasos.

Capovilla subrayó la necesidad de ser protagonistas: “Tenemos que pelear el partido más arriba que en Comodoro, pero sin salir desesperados“. Aunque la defensa fue sólida en el empate sin goles de la ida, el DT planea ajustar el esquema ofensivo, aprovechando la presión de su público y la superficie del campo de juego.

La incógnita

Por el lado de la CAI, la gran duda es Lucas Palma, quien sufrió una lesión en la ida. Según Segura, el delantero viajó con el equipo y está recibiendo tratamiento con analgésicos. Sin embargo, su participación dependerá de cómo evolucione. “No haremos locuras, si no se siente bien, no lo vamos a arriesgar“, aseguró el entrenador.

La CAI también trabajó intensamente en pelota parada, analizando cómo Boxing defiende estas jugadas. Segura anticipa un partido diferente al de la ida: “El 0 a 0 y la localía harán que Boxing salga un poco más, lo que puede darnos los espacios que nos gustan“.

El “Capo” destacó la importancia del apoyo de los hinchas locales y el entusiasmo generado tras el empate en la ida. “Cuando jugás contra equipos de otra provincia, la gente se entusiasma más“, comentó. Además, sugirió que una hinchada numerosa podría influir en el rendimiento arbitral, aunque confía en el profesionalismo de la terna encabezada por Marco Fernando, un árbitro experimentado de la Asociación Bahiense de Árbitros.

La otra semifinal

Mientras Boxing y la CAI se enfrentan en Río Gallegos, el domingo se definirá la otra llave en Cipolletti. La Amistad, que venció 1-0 a Estudiantes Unidos en Bariloche, buscará sellar su pase a la final con el apoyo de su público. El partido comenzará a las 17 horas, con Estudiantes obligado a revertir la serie en condición de visitante.

Con todo en juego, este fin de semana promete emociones fuertes en el camino hacia la final del Torneo Regional Federal Amateur.