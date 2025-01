Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de la licencia del juez Fabricio Gershani Quesada, quien fue grabado mientras trasladaba a su hija en el baúl de su auto porque “se había quedado sin lugar”.

El organismo pidió a las autoridades de San Fernando del Valle de Catamarca, donde el magistrado tiene radicada su licencia, que lo inhabiliten temporalmente para manejar, según informó la Agencia Noticias Argentinas. A su vez, el titular del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca deberá someterse a un examen psicofísico para demostrar su aptitud al volante.

El escandaloso suceso fue filmado por otro automovilista en la Ruta Provincial N°4, en la localidad de Las Rejas. En el video, se observa a la menor en el baúl de un Peugeot 408, entre materiales de construcción, mientras pasaba un control policial. Incluso se ve el momento en que la niña saluda al conductor que filma.

Tras la viralización de este material, que causó gran indignación, Quesada tuvo que hablar públicamente y disculparse: “Cometí un error”. Y agregó: “Tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos. Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas que no sean eso”.

Asimismo, remarcó: “Afortunadamente, no pasó nada, si no me lamentaría el resto de mi vida”. El juez sostuvo que, “si bien es un tema de índole personal”, al ser una persona pública tiene la “obligación” de dar las explicaciones del caso, aunque lo “perjudique”.

