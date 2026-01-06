Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Raúl Matías Cereseto, empresario del sector y productor del documental “Captura Salvaje“, fue entrevistado por LU12 AM680 y brindó detalles sobre el desafío de mostrar la “cruda realidad” de la industria pesquera del langostino.

Tras dos años de un trabajo que su productor definió como “silencioso e intenso“, este sábado a las 23:15 llegará a la pantalla de Canal 13 el primer capítulo. La serie documental, producida junto a Storylab (Diego Palacio y “Nacho” Viale), busca visibilizar una industria estratégica pero desconocida para el grueso de la población argentina y del gobierno nacional.

“Representa la culminación de un proceso de dos años marcado por intensas negociaciones y un despliegue logístico sin precedentes para el sector productivo nacional. La iniciativa, surgida de la necesidad de tender un puente entre la actividad pesquera y la sociedad, se gestó bajo la premisa de alejarse del formato institucional tradicional para abrazar una narrativa humana y realista”, describió el emrpesario y productor “Tato” Cereseto.

Este ambicioso proyecto logró concretarse tras una alianza estratégica con la productora Storylab, cuyos integrantes se involucraron en la dinámica del puerto de Rawson para capturar la esencia de una industria que suele permanecer invisible para la mayoría de la población.

El rodaje exigió un compromiso físico y profesional extremo por parte de los técnicos, quienes afrontaron extensas jornadas de grabación embarcados en condiciones climáticas adversas. “A lo largo de este período, la producción logró documentar historias de vida que trascienden la actividad comercial, tales como el impacto personal de los accidentes laborales, la lucha por la inclusión de las mujeres en un entorno históricamente masculino y la crudeza de los naufragios“, dijo el empresario.

“El propósito central de esta narrativa es exponer ante el consumidor global el esfuerzo humano y la complejidad operativa que existen detrás de cada producto exportado, revelando el detrás de escena de una industria que es pilar económico de las provincias con litoral marítimo“, precisó.

Mercados

Desde una perspectiva estratégica, el documental busca cumplir con objetivos que van más allá del entretenimiento.

Por un lado, pretende consolidar la presencia del langostino argentino en mercados internacionales de gran relevancia como Europa, Asia y Norteamérica, apelando directamente a los distribuidores y referentes gastronómicos a través de plataformas digitales de alcance masivo.

Por otro lado, la decisión de emitir la serie en televisión abierta responde al deseo de obtener una licencia social y un reconocimiento político dentro del país, permitiendo que el público local acceda a contenidos de calidad internacional sin barreras económicas.

La pesca del langostino, en el centro de la escena.

En el plano institucional, la obra se presenta en un contexto de tensiones económicas y reclamos persistentes hacia la administración nacional. El sector manifiesta una profunda preocupación por la falta de incentivos fiscales y la vigencia de derechos de exportación que, según los referentes de la industria, generan una situación de desigualdad frente a otras economías regionales que sí han recibido alivio tributario. Aunque existe un diálogo fluido con las autoridades técnicas, el empresariado advierte que la matriz de costos actual dificulta el crecimiento y la competitividad, señalando que la estabilidad en las reglas de juego es el único factor de previsibilidad dentro de un escenario financiero complejo.

Finalmente, Captura Salvaje se posiciona como una pieza disruptiva en el ámbito de la comunicación productiva en Argentina. Al seguir la estela de reconocidas producciones internacionales sobre la vida marítima y la alta gastronomía, el proyecto busca no solo informar, sino también generar empatía y debate sobre la importancia de la pesca. La expectativa del sector radica en que esta exposición masiva logre colocar a la actividad en un lugar prioritario dentro de la agenda política y social del país, reivindicando el valor de quienes trabajan cotidianamente en el mar.