Faustino Oro, el prodigio argentino de 12 años, continúa acumulando logros. Este lunes, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo distinguió como el mejor juvenil de 2025. Obtuvo el 43% de los votos, superando al turco Yagiz Kaan Erdogmus, de 14 años, quien alcanzó el 36%. Más atrás quedaron el estadounidense Andy Woodward (15) con 14% y el ruso Ivan Zemlyanskii (15) con 7%.

La votación se realizó a través de Youtube durante el reciente Campeonato Mundial FIDE de Partidas Rápidas y Blitz en Doha, Qatar. En el mismo evento fueron reconocidos Magnus Carlsen como el mejor entre los hombres adultos y Divya Deshmukh entre las mujeres.

En su primera participación frente a los mejores ajedrecistas del mundo, Oro sumó 7 puntos y quedó en el 77° puesto entre 247 competidores. Días más tarde, en la modalidad Blitz, alcanzó el 67° lugar de 252 participantes, con 10,5 puntos en 19 rondas.

Radicado en España desde finales del año pasado y ganador de las últimas dos medallas de plata en Olimpiadas de ajedrez, Oro brilló en 2025 con destacadas actuaciones en torneos internacionales y logró sus primeras dos normas de gran maestro.

La primera se produjo el 23 de septiembre, en el torneo “Leyendas & Prodigios” en Madrid, que ganó con 7,5 puntos en nueve rondas. Con apenas 11 años, 11 meses y 9 días, se convirtió en la segunda persona más joven en alcanzar este reconocimiento, detrás del indio Dommaraju Gukesh, campeón mundial vigente, quien lo consiguió a los 11 años, 10 meses y 23 días.

La segunda llegó el 16 de diciembre en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en el Centro Cultural Recoleta, donde cerró con 5,5 puntos en nueve rondas. En la última jornada, entabló con negras frente al gran maestro Diego Flores, ocho veces campeón argentino, sumando su séptimo empate consecutivo, seis de ellos contra rivales con mayor ELO en el ranking mundial, incluidos cuatro grandes maestros extranjeros de más de 2.600 puntos y dos argentinos que superaron esa barrera.

Ahora, el jovencito tiene la posibilidad de convertirse en el gran maestro más joven de la historia. Para lograrlo, necesita obtener su última norma antes del 7 de marzo de 2026, cuando cumpla 12 años, 4 meses y 24 días, un día menos que los que tenía el estadounidense Abhimanyu Mishra en junio de 2021 cuando se hizo GM al ganar con 7 en 9 un torneo en Budapest.

