El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este jueves del 61° Coloquio de IDEA —el encuentro empresarial más importante del país— y lo hizo de manera virtual, desde Washington, donde se encuentra en una gira oficial. En su discurso, aseguró que el Gobierno nacional “logró estabilizar la macroeconomía” y alcanzar “el tan ansiado equilibrio fiscal”, lo que, según sostuvo, permitió “bajar la inflación, reducir la pobreza y mejorar los salarios reales”.

“Estamos en un nuevo modelo económico mucho más previsible. Logramos estabilizar la macro y alcanzar el equilibrio fiscal después de casi un siglo. Además, redujimos la inflación y sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza”, afirmó Caputo, en una presentación que generó expectativa entre los principales empresarios del país.

“Una nueva etapa de reformas estructurales”

Caputo señaló que, tras los primeros meses de estabilización macroeconómica, el Gobierno encarará una segunda etapa de reformas que apuntará a modificar el sistema laboral y el esquema tributario. “La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico y rígido, donde las pymes son las principales perjudicadas. Necesitamos terminar con la industria del juicio y facilitar la contratación de trabajadores”, aseguró el ministro, al destacar que el objetivo es mejorar la competitividad del sector privado y promover el empleo formal.

Respecto de la reforma tributaria, adelantó que el plan oficial contempla “la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros y una fuerte simplificación del sistema”. También mencionó que se impulsarán incentivos para fortalecer el ahorro interno y mejorar el financiamiento del sector privado, con el propósito de reducir la dependencia del crédito externo.

“La competitividad no debe depender de una devaluación”

En otro tramo de su exposición, Caputo subrayó que el Gobierno busca consolidar un modelo económico sustentado en la inversión y la desregulación, dejando atrás la lógica de los ajustes cambiarios.

“El objetivo es que la competitividad no dependa más de una devaluación. Una moneda débil refleja una economía débil. La competitividad tiene que venir por más inversión, desregulación y baja de impuestos”, enfatizó.

El funcionario aseguró que el rumbo económico adoptado por la administración nacional ya está dando resultados visibles y que “Argentina está dejando atrás el modelo de déficit financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria”.

Agradecimiento al sector empresario

Caputo cerró su intervención con un mensaje de reconocimiento al sector privado por el acompañamiento durante el proceso de ajuste fiscal y estabilización económica.

“Agradezco a todos los empresarios por estos primeros 20 meses de soporte de un cambio de modelo. El Gobierno va a dejar el alma para que Argentina vuelva a ser una potencia”, concluyó el ministro, ante la mirada atenta de los participantes del Coloquio, que se desarrolla en Mar del Plata bajo el lema “Argentina: la fuerza del trabajo”.