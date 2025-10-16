La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe) viene siendo lo más comentado del reality culinario conducido por Wanda Nara; las alusiones a su matrimonio con la conductora, con divisiones de bienes y exparejas incluidos, son constantes; en la gala de este miércoles, el exfutbolista llamó, a un plato, en honor a su exesposa.

El desafío del día consistió en una creación culinaria con varios ingredientes picantes, como merkén, ají molido o wasabi; Maxi optó una carne de cerdo con hongos y toques agridulces; cuando Damián Betular quiso saber cuál era el nombre del plato, despertó las risas de todos: “La bondiola de Wanda”; Germán Martitegui, tuvo que taparse la cara, tentado, y la empresaria lo tomó con mucho humor.

“En una época, le gustaba la bondiola; yo sé que, ahora, está más en la hamburguesa, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, indicó, con picardía. Una alusión sexual referida a “la hamburguesa”, como Mauro Icardi se refería a ella en unos chats que se filtraron en plena batalla judicial del futbolista con la conductora del programa.

“Ahora le gusta la hamburguesa. Cambió. Le gustan otras cosas”, continuó López en una entrevista posterior; en este marco, luego de que la propia Wanda le contó a todos en el programa que Maxi es políglota (persona que habla varias lenguas con fluidez), él detalló que habla cuatro idiomas y realizó una demostración a tono con la charla que venían teniendo. “‘Hamburguesa’ en italiano se dice ‘hamburger’; en inglés, ‘hamburger’; en español, obviamente, como todos lo sabemos y, en portugués, le dicen ‘maki’”, se despachó

El lunes por la mañana, Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, usó sus redes sociales para contar el accidente doméstico que tuvo que transitar en el último trimestre de su embarazo y con Elle, la pequeña que tiene con López; en esta línea, Maxi decidió viajar de emergencia para estar con su esposa y su hija, dejando, por un tiempo, las cocinas de MasterChef Celebrity.

Juan Etchegoyen reveló al aire de “Infobae en Vivo” los detalles sobre este viaje, que, instantáneamente, despertó rumores y dudas en torno a su continuidad en el reality de cocina; según narró el periodista, las especulaciones se dispararon luego de que trascendiera la noticia de que, López. había regresado a Europa y, supuestamente, abandonado definitivamente el certamen culinario.

En diálogo directo con Nara, exesposa del deportista, Etchegoyen buscó aclarar la situación. “Le pongo a Wanda, le digo: ‘Están diciendo que Maxi se va de MasterChef Celebrity, que se volvió a Europa y abandonó MasterChef y que no vuelve más’, y, me dice Wanda: ‘Hola Juan, ¿cómo estás? Maxi se fue una semana a Europa’. Eso fue lo que dijo”, relató el periodista sobre su consulta en tiempo real.

La respuesta de Nara apuntó a bajar la intensidad de los rumores; según lo que Wanda le comunicó. “Maxi se fue una semana; eso fue lo que dijo a la producción. De ninguna manera, no es que no va a volver al programa”, leyó Juan sobre el mensaje de la conductora.

También, el periodista también detalló que circulaban versiones acerca de que, Maxi, ya había cobrado por su participación y que no pensaba regresar; según contó Etchegoyen, cuando le preguntó por este tema, Wanda, le contestó: “No, con 20 mil ceros”. Así, las palabras de la empresaria sirvieron para disipar versiones infundadas y llevar tranquilidad sobre la participación del exfutbolista.

De esta manera, la respuesta de Wanda resultó clave para aclarar el panorama, confirmando que el viaje a Europa de Maxi López es momentáneo. una renuncia definitiva.

